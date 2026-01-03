Отправлено: - 01:02

Нурбанчик:

Вы зачем за всех всегда пишите? Не будем, а буду наблюдать, - что так трудно написать? Или у вас диссоциативное расстройство идентичности?

Kairat stayer:

Форма «будем» допустима как обобщающая, к подмене личности не имеет отношение. Как писал, так и далее продолжу: Будем наблюдать

за развитием событий

[Исправлено: Нурбанчик, 07.01.2026 - 02:40]

Цитата:Цитата:Такой с ваших слов "обобщающей" формы, как вы написали выше, нет в русском языке, не надо здесь ЛУКАВИТЬ!Вы, как пользователь сайта, пишете именно от своего имени что будете наблюдать, не нужно вставлять понятие МЫ будем.Вы не журналист НГ, который может объединять своих читателей в своих статьях, и писать что МЫ понаблюдаем.Пишите пожалуйста от своего Имени, а то действительно, ваши комментарии читаешь и первая оценка почему вы даёте комментарий за всех?Грамматическая выразительность русского языка это одно, а ваши комментарии это совсем другое и больше похоже на психическое заболевание, с вашими выражениямиВаши комментарии со словами, это:по-казахски:байқаймыз;по-английски'll be watching.Если русский язык позволяет описывать без слова МЫ, то выдуманная вами обобщенность в правилах русского языка, это ваше откровенное лукавство.Когда ваш читаешь, то как-то находит на мысль 34 маршрут Кустаная :-