≡ Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53284
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 17:04
Президент США Дональд Трамп заявил об успешно проведенной операции в Венесуэле. "Соединённые Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар против Венесуэлы и её лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны".
Читать новость

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7851
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 22:13
#45
Цитата:
Эл-починно:
В данном случае, вы явно демократию с автократией путаете.


Не путаю, в настоящее время неспокойно в Иране, чем всё закончится пока никто не знает. Удержится ли режим аятолл под вопросом.
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2320
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 07.01.26 - 01:02
#46
Цитата:
Нурбанчик:
Вы зачем за всех всегда пишите? Не будем, а буду наблюдать, - что так трудно написать? Или у вас диссоциативное расстройство идентичности?

Цитата:
Kairat stayer:
Форма «будем» допустима как обобщающая, к подмене личности не имеет отношение. Как писал, так и далее продолжу: Будем наблюдать
за развитием событий


Такой с ваших слов "обобщающей" формы, как вы написали выше, нет в русском языке, не надо здесь ЛУКАВИТЬ!
Вы, как пользователь сайта, пишете именно от своего имени что будете наблюдать, не нужно вставлять понятие МЫ будем.
Вы не журналист НГ, который может объединять своих читателей в своих статьях, и писать что МЫ понаблюдаем.
Пишите пожалуйста от своего Имени, а то действительно, ваши комментарии читаешь и первая оценка почему вы даёте комментарий за всех?

Грамматическая выразительность русского языка это одно, а ваши комментарии это совсем другое и больше похоже на психическое заболевание, с вашими выражениями МЫ.

Ваши комментарии со словами Будем наблюдать, это:
по-казахски: БIЗ байқаймыз;
по-английски 'll be watching.
Если русский язык позволяет описывать без слова МЫ, то выдуманная вами обобщенность в правилах русского языка, это ваше откровенное лукавство.

Когда ваш читаешь, то как-то находит на мысль 34 маршрут Кустаная :- :oops:

[Исправлено: Нурбанчик, 07.01.2026 - 02:40]
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2320
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 07.01.26 - 01:52
#47
Цитата:
maxsaf:
Цитата: Kairat stayer: Он же не говорит, что кто сильнее - тот и прав. А отмечает, что при Д.Трампе будут действовать как сверхдержава.

Так это одно и то же


К сожалению Maxsaf, такое некоторым не понятно...
XML / RSS