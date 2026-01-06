НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Тепло, традиции и живой смысл - Православные Костаная встречают Рождество Христово в храмах и дома
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53284
Тепло, традиции и живой смысл - Православные Костаная встречают Рождество Христово в храмах и дома
Отправлено: 06.01.26 - 18:12
Православная литургия создаёт возвышенный настрой, при котором имеют значение многие, как сказали бы, мелочи: облачения священников, поклоны, каждения и ектении. Но мне показалось, что утром 6 января в Константино-Еленинском храме Костаная витало неизъяснимое торжество и радость, создаваемые именно этими деталями...
Читать новость

1
Re: Тепло, традиции и живой смысл - Православные Костаная...
Отправлено: 06.01.26 - 18:12
#1
Цитата:
7 января (Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская, Македонская православные церкви и Афонские монастыри

Украинцы католики получается, они не наши славяне?
1
Re: Тепло, традиции и живой смысл - Православные Костаная...
Отправлено: 07.01.26 - 01:24
#2
Мы..

1
Тепло, традиции и живой смысл - Православные Костаная встречают Рождество Христово в храмах и дома
Отправлено: 07.01.26 - 01:30
#3
Нам даже подарили подарок

