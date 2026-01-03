Цитата:
Нурбанчик:
Вы зачем за всех всегда пишите? Не будем, а буду наблюдать, - что так трудно написать? Или у вас диссоциативное расстройство идентичности?
Цитата:
Kairat stayer:
Форма «будем» допустима как обобщающая, к подмене личности не имеет отношение. Как писал, так и далее продолжу: Будем наблюдать
за развитием событий
Такая форма, как вы написали выше, не допустима в русском языке, не надо здесь ЛУКАВИТЬ!
Вы пишете от своего имени что будете наблюдать, не нужно вставлять понятие МЫ будем.
Пишите пожалуйста от своего Имени, а то действительно, ваши комментарии читаешь и первая оценка почему вы даёте комментарий за всех?
Грамматическая выразительность русского языка это одно, а ваши комментарии это совсем другое и больше похоже на психическое заболевание, с вашими выражениями МЫ
.
Ваши комментарии со словами Будем наблюдать
, это:
по-казахски: БIЗ
байқаймыз;
по-английски WЕ
'll be watching.
Если русский язык позволяет описывать без слова МЫ, то выдуманная вами обобщенность в правилах русского языка, это ваше откровенное лукавство.
Когда ваш читаешь, то как-то находит на мысль 35 маршрут Кустаная [Исправлено: Нурбанчик, 07.01.2026 - 02:23]