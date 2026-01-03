Отправлено: - 01:02

Нурбанчик:

Вы зачем за всех всегда пишите? Не будем, а буду наблюдать, - что так трудно написать? Или у вас диссоциативное расстройство идентичности?

Kairat stayer:

Форма «будем» допустима как обобщающая, к подмене личности не имеет отношение. Как писал, так и далее продолжу: Будем наблюдать

за развитием событий

[Исправлено: Нурбанчик, 07.01.2026 - 02:23]

Цитата:Цитата:Такая форма, как вы написали выше, не допустима в русском языке, не надо здесь ЛУКАВИТЬ!Вы пишете от своего имени что будете наблюдать, не нужно вставлять понятие МЫ будем.Пишите пожалуйста от своего Имени, а то действительно, ваши комментарии читаешь и первая оценка почему вы даёте комментарий за всех?Грамматическая выразительность русского языка это одно, а ваши комментарии это совсем другое и больше похоже на психическое заболевание, с вашими выражениямиВаши комментарии со словами, это:по-казахски:байқаймыз;по-английски'll be watching.Если русский язык позволяет описывать без слова МЫ, то выдуманная вами обобщенность в правилах русского языка, это ваше откровенное лукавство.Когда ваш читаешь, то как-то находит на мысль 35 маршрут Кустаная