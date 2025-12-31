На этом фото - награждение Шойгу орденом "За заслуги в сфере обеспечения национальной безопасности Венесуэлы". Февраль 2015 года. Январь 2026 - Мадуро задерживают и вывозят в США. Рф - очень "надежный" союзник
И к хорошим новостям....а нет больше в свободном доступе зимнего д/т на автозаправке мунай онимдери. Есть наша из атырау...-8°С. сегодня -11, завтра -19. О....ая страна, одна из лучших!!! Профайл Послать приватное сообщение Карачун
Жаль, что никого это не интересует, может после моих слов их типа заинтересует
За то!! зимнее д/т есть в алмате. ну это город такой, там ещё на новый год дождь случается, а когда в январе снег выпадает и целых!!! два!!! часа лежит и не тает, жители радуются как дети. а ещё, сайт атыраусского нпз гордо сообщает что в списке выпускаемой им продукции имеется не только зимнее дизельное топливо разных сортов, но даже "арктика"(это такая жуткая субстанция в которую масло моторное добавлять нужно). черт его знает, то ли приукрашивают, то ли нпз тот масштабом заведение а-ля рюмочная-пельменная, но только их производства мне был предложен самый "морозостойкий" из имеющихся на заправке сорт с температурой застывания -8, сдобренный комментарием "говорят неплохая". сдается те лошади из геройски спасенной от мороза фуры посмышленнее в целом будут.
да и пес с ним что не интересует, пущай себе продолжают штурвалом тешиться пребывая в уверенности что отличают венесуэльский ... от трамвайной ручки. тут же клубы по интересам. у каждого есть право высказаться, а интересно оно кому бы то и было или нет то дело десятое.
