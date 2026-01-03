Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 17:04
Президент США Дональд Трамп заявил об успешно проведенной операции в Венесуэле. "Соединённые Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар против Венесуэлы и её лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны".
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 15:39
На ЕГО взгляд!!!
"Не продвигает..."
А что, одно другому мешает?
На ЕГО взгляд!!!
"Не продвигает..."
А что, одно другому мешает?
Отправлено: 06.01.26 - 16:20
Ну да, а тогда как назвать похищение президента страны, ещё можно? Демонстрация силы и позиции силы.
Стесняюсь спросить, чем икак Венесуела угрожала, или могла угрожать гегемону?
Ну да, а тогда как назвать похищение президента страны, ещё можно? Демонстрация силы и позиции силы.
Стесняюсь спросить, чем икак Венесуела угрожала, или могла угрожать гегемону?
Отправлено: 06.01.26 - 18:01
Не стесняйся, все верно, как Украина угрожала нашему русскому миру, коими представителями мы с тобой являемся, так и Венесуэла угрожала Трампу, кстати нашему другу.
Таким образом мы отдали Венесуэлу , поддержавшую наше СВО в обмен на снятие с Путина санкций
Просто в этом наша выгода
Стесняюсь спросить, чем икак Венесуела угрожала, или могла угрожать гегемону?
Отправлено: 06.01.26 - 18:22
Похищение? Интересная формулировка. США отмечают, что арестовали и экстрадировали. Могли конечно просто выразить глубокую озабоченность, ввести очередной пакет санкций и подождать ещё 5-10 лет.
Чем Венесуэла угрожала гегемону? Особо ничем, кроме поставок кокаина, миллиардных потоков чёрных денег, подрыва региональной стабильности. Мелочи, конечно
Похищение? Интересная формулировка. США отмечают, что арестовали и экстрадировали. Могли конечно просто выразить глубокую озабоченность, ввести очередной пакет санкций и подождать ещё 5-10 лет.
Чем Венесуэла угрожала гегемону? Особо ничем, кроме поставок кокаина, миллиардных потоков чёрных денег, подрыва региональной стабильности. Мелочи, конечно
Отправлено: 06.01.26 - 18:33
Нет, не мешает.
В данном случае, всё просто - интересы формулируют цель, а сила обеспечивает результат.
Тем более выше отмечал, что США предлагали Н.Модуро покинуть свой пост в обмен на безопасность и сохранение активов.
Нет, не мешает.
В данном случае, всё просто - интересы формулируют цель, а сила обеспечивает результат.
Тем более выше отмечал, что США предлагали Н.Модуро покинуть свой пост в обмен на безопасность и сохранение активов.
Отправлено: 06.01.26 - 18:55
Да, уж! Как будто Д.Трамп подразумевает: Я силён, поэтому не проверяйте, насколько далеко я готов зайти.
Отмечают, что в иноязычных аккаунтах Госдепартамента США в соцсети X появились посты с призывами "Не играть в игры с президентом [США Дональдом] Трампом" (05.01.2026 г.).
В частности, подобные посты размещены на русском и арабском языках. "Президент Трамп – человек дела. Не знали? Теперь знаете. Не играйте в игры с президентом Трампом", – говорится в публикации.
Отправлено: 06.01.26 - 19:23
«Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира, которые существуют с начала времен», — сказал помощник Трампа Миллер: При Трампе США будут действовать как сверхдержава.
тыц
«Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира, которые существуют с начала времен», — сказал помощник Трампа Миллер: При Трампе США будут действовать как сверхдержава.
Отправлено: 06.01.26 - 19:53
Он же не говорит, что кто сильнее - тот и прав. А отмечает, что при Д.Трампе будут действовать как сверхдержава. Выше отмечал, что он подал сигналы чтобы не играли с ним в разные игры. Один выделывался, уже отгрёб по полной. Будем далее наблюдать за развитием событий
Он же не говорит, что кто сильнее - тот и прав. А отмечает, что при Д.Трампе будут действовать как сверхдержава. Выше отмечал, что он подал сигналы чтобы не играли с ним в разные игры. Один выделывался, уже отгрёб по полной. Будем далее наблюдать за развитием событий
Подробнее здесь:
Отправлено: 06.01.26 - 20:04
Так это одно и то же
Так это одно и то же
Отправлено: 06.01.26 - 21:35
Вы зачем за всех всегда пишите?
Не будем, а буду наблюдать, - что так трудно написать?
Или у вас диссоциативное расстройство идентичности?
Вы зачем за всех всегда пишите?
Не будем, а буду наблюдать, - что так трудно написать?
Или у вас диссоциативное расстройство идентичности?
Отправлено: 06.01.26 - 21:51
Я понимаю, если вы различий тут не видите. Но откуда столько энтузиазма в поддержке нарушения мирового правопорядка? Вы же вроде за демократию призывали. Или это по настроению?
Я понимаю, если вы различий тут не видите. Но откуда столько энтузиазма в поддержке нарушения мирового правопорядка? Вы же вроде за демократию призывали. Или это по настроению?
Отправлено: 06.01.26 - 21:55
Форма «будем» допустима как обобщающая, к подмене личности не имеет отношение. Как писал, так и далее продолжу: Будем наблюдать за развитием событий
Форма «будем» допустима как обобщающая, к подмене личности не имеет отношение. Как писал, так и далее продолжу: Будем наблюдать за развитием событий
Отправлено: 06.01.26 - 22:00
За демократию конечно. Выше отмечал, что Н.Модуре США предлагали отказаться от поста в обмен на сохранение активов и безбедное существование, разве не демократичная сделка была?
За демократию конечно. Выше отмечал, что Н.Модуре США предлагали отказаться от поста в обмен на сохранение активов и безбедное существование, разве не демократичная сделка была?
Отправлено: 06.01.26 - 22:05
В данном случае, вы явно демократию с автократией путаете.
В данном случае, вы явно демократию с автократией путаете.
Отправлено: 06.01.26 - 22:09
Отдельные эксперты отмечают, что следующей целью США возможно будет Куба. Марко Рубио имеет кубинские корни, родился в США в семье кубинских иммигрантов и является одним из самых резких критиков нынешнего кубинского режима и неоднократно заявлял, что считает его угрозой безопасности США. Будем наблюдать за развитием событий.
