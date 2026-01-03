Отправлено: - 18:22

Эл-починно:

Ну да, а тогда как назвать похищение президента страны, ещё можно? Демонстрация силы и позиции силы...

Цитата:Похищение? Интересная формулировка. США отмечают, что арестовали и экстрадировали. Могли конечно просто выразить глубокую озабоченность, ввести очередной пакет санкций и подождать ещё 5-10 лет.Чем Венесуэла угрожала гегемону? Особо ничем, кроме поставок кокаина, миллиардных потоков чёрных денег, подрыва региональной стабильности. Мелочи, конечно