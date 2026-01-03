НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53284
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 17:04
Президент США Дональд Трамп заявил об успешно проведенной операции в Венесуэле. "Соединённые Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар против Венесуэлы и её лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны".
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4407
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 15:39
#30
Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд Д.Трамп не продвигает принцип «кто сильнее - тот и прав», а действует в интересах и безопасности США.


На ЕГО взгляд!!!
"Не продвигает..."
А что, одно другому мешает?
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4899
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 16:20
#31
Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд Д.Трамп не продвигает принцип «кто сильнее - тот и прав»


Ну да, а тогда как назвать похищение президента страны, ещё можно? Демонстрация силы и позиции силы.
Цитата:
Kairat stayer:
а действует в интересах и безопасности США.


Стесняюсь спросить, чем икак Венесуела угрожала, или могла угрожать гегемону?
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46689
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 18:01
#32
Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Стесняюсь спросить, чем икак Венесуела угрожала, или могла угрожать гегемону?

Не стесняйся, все верно, как Украина угрожала нашему русскому миру, коими представителями мы с тобой являемся, так и Венесуэла угрожала Трампу, кстати нашему другу.
Таким образом мы отдали Венесуэлу , поддержавшую наше СВО в обмен на снятие с Путина санкций
Просто в этом наша выгода
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7851
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 18:22
#33
Цитата:
Эл-починно:
Ну да, а тогда как назвать похищение президента страны, ещё можно? Демонстрация силы и позиции силы...


Похищение? Интересная формулировка. США отмечают, что арестовали и экстрадировали. Могли конечно просто выразить глубокую озабоченность, ввести очередной пакет санкций и подождать ещё 5-10 лет.

Чем Венесуэла угрожала гегемону? Особо ничем, кроме поставок кокаина, миллиардных потоков чёрных денег, подрыва региональной стабильности. Мелочи, конечно :-P :-P :-P
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7851
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 18:33
#34
Цитата:
таноми52:
"Не продвигает..."
А что, одно другому мешает?


Нет, не мешает.
В данном случае, всё просто - интересы формулируют цель, а сила обеспечивает результат.
Тем более выше отмечал, что США предлагали Н.Модуро покинуть свой пост в обмен на безопасность и сохранение активов.
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7851
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 18:55
#35
Да, уж! Как будто Д.Трамп подразумевает: Я силён, поэтому не проверяйте, насколько далеко я готов зайти.

Отмечают, что в иноязычных аккаунтах Госдепартамента США в соцсети X появились посты с призывами "Не играть в игры с президентом [США Дональдом] Трампом" (05.01.2026 г.).

В частности, подобные посты размещены на русском и арабском языках. "Президент Трамп – человек дела. Не знали? Теперь знаете. Не играйте в игры с президентом Трампом", – говорится в публикации.

Подробнее здесь:
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29466
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 19:23
#36
Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд Д.Трамп не продвигает принцип «кто сильнее - тот и прав»,

«Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира, которые существуют с начала времен», — сказал помощник Трампа Миллер: При Трампе США будут действовать как сверхдержава.

тыц
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7851
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 19:53
#37
Цитата:
maxsaf:
При Трампе США будут действовать как сверхдержава.


Он же не говорит, что кто сильнее - тот и прав. А отмечает, что при Д.Трампе будут действовать как сверхдержава. Выше отмечал, что он подал сигналы чтобы не играли с ним в разные игры. Один выделывался, уже отгрёб по полной. Будем далее наблюдать за развитием событий :lol: :lol: :lol:

Подробнее здесь:
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29466
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 20:04
#38
Цитата:
Kairat stayer:
Он же не говорит, что кто сильнее - тот и прав. А отмечает, что при Д.Трампе будут действовать как сверхдержава.

Так это одно и то же :lol:
Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2318
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 21:35
#39
Цитата:
Kairat stayer:
Будем далее наблюдать за развитием событий :-) :-) :-)

Вы зачем за всех всегда пишите?
Не будем, а буду наблюдать, - что так трудно написать?
Или у вас диссоциативное расстройство идентичности?
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4899
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 21:51
#40
Цитата:
Kairat stayer: На мой взгляд Д.Трамп не продвигает принцип «кто сильнее - тот и прав»


Цитата:
Kairat stayer:
А отмечает, что при Д.Трампе будут действовать как сверхдержава.


Я понимаю, если вы различий тут не видите. Но откуда столько энтузиазма в поддержке нарушения мирового правопорядка? Вы же вроде за демократию призывали. Или это по настроению?
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7851
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 21:55
#41
Цитата:
Нурбанчик:
Вы зачем за всех всегда пишите? Не будем, а буду наблюдать, - что так трудно написать? Или у вас диссоциативное расстройство идентичности?


Форма «будем» допустима как обобщающая, к подмене личности не имеет отношение. Как писал, так и далее продолжу: Будем наблюдать за развитием событий :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7851
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 22:00
#42
Цитата:
Эл-починно:
Я понимаю, если вы различий тут не видите. Но откуда столько энтузиазма в поддержке нарушения мирового правопорядка? Вы же вроде за демократию призывали. Или это по настроению?


За демократию конечно. Выше отмечал, что Н.Модуре США предлагали отказаться от поста в обмен на сохранение активов и безбедное существование, разве не демократичная сделка была?
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4899
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 22:05
#43
Цитата:
Kairat stayer:
За демократию конечно.

В данном случае, вы явно демократию с автократией путаете.
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7851
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 22:09
#44
Отдельные эксперты отмечают, что следующей целью США возможно будет Куба. Марко Рубио имеет кубинские корни, родился в США в семье кубинских иммигрантов и является одним из самых резких критиков нынешнего кубинского режима и неоднократно заявлял, что считает его угрозой безопасности США. Будем наблюдать за развитием событий.
