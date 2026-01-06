НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обрушение цен на нефть и ослабление тенге: Казахстан может пострадать от смены власти в Венесуэле
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53284
Обрушение цен на нефть и ослабление тенге: Казахстан может пострадать от смены власти в Венесуэле
Отправлено: 06.01.26 - 14:18
Нефтяной рынок замер в ожидании. Аналитики пытаются оценить международные последствия ситуации в Венесуэле. Эксперты отмечают: если планы США осуществятся и они начнут добывать большой объём нефти в Венесуэле, чтобы затем направлять её на рынок, цены на "чёрное золото" могут резко рухнуть.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17367
Re: Обрушение цен на нефть и ослабление тенге: Казахстан может...
Отправлено: 06.01.26 - 14:18
#1
Наш народ такими заголовками не взять.
Наша экономика особенная. Без разницы какая цена за баррель нефти будет , наши цены всегда растут только вверх.
M
Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
22
Re: Обрушение цен на нефть и ослабление тенге: Казахстан может...
Отправлено: 06.01.26 - 20:12
#2
Просто теперь, весьма и весьма вероятно, - они будут расти быстрее) Грустно, на самом деле.
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4899
Обрушение цен на нефть и ослабление тенге: Казахстан может пострадать от смены власти в Венесуэле
Отправлено: 06.01.26 - 20:49
#3
Главное что бы Казахстан и Тенге, не страдали от подобных проявлений в других странах. 8-) :lol:
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29466
Re: Обрушение цен на нефть и ослабление тенге: Казахстан может...
Отправлено: 06.01.26 - 21:08
#4
Цитата:
Vit:
Без разницы какая цена за баррель нефти будет , наши цены всегда растут только вверх.

Первый, кто разгадает этот парадокс - получит Нобелевскую премию по экономике :lol:
