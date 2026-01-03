НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53284
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 17:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент США Дональд Трамп заявил об успешно проведенной операции в Венесуэле. "Соединённые Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар против Венесуэлы и её лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны".
Читать новость

таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4407
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 15:39
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд Д.Трамп не продвигает принцип «кто сильнее - тот и прав», а действует в интересах и безопасности США.


На ЕГО взгляд!!!
"Не продвигает..."
А что, одно другому мешает?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4896
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 16:20
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд Д.Трамп не продвигает принцип «кто сильнее - тот и прав»


Ну да, а тогда как назвать похищение президента страны, ещё можно? Демонстрация силы и позиции силы.
Цитата:
Kairat stayer:
а действует в интересах и безопасности США.


Стесняюсь спросить, чем икак Венесуела угрожала, или могла угрожать гегемону?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46689
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 18:01
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Стесняюсь спросить, чем икак Венесуела угрожала, или могла угрожать гегемону?

Не стесняйся, все верно, как Украина угрожала нашему русскому миру, коими представителями мы с тобой являемся, так и Венесуэла угрожала Трампу, кстати нашему другу.
Таким образом мы отдали Венесуэлу , поддержавшую наше СВО в обмен на снятие с Путина санкций
Просто в этом наша выгода
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7845
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 18:22
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ну да, а тогда как назвать похищение президента страны, ещё можно? Демонстрация силы и позиции силы...


Похищение? Интересная формулировка. США отмечают, что арестовали и экстрадировали. Могли конечно просто выразить глубокую озабоченность, ввести очередной пакет санкций и подождать ещё 5-10 лет.

Чем Венесуэла угрожала гегемону? Особо ничем, кроме поставок кокаина, миллиардных потоков чёрных денег, подрыва региональной стабильности. Мелочи, конечно :-P :-P :-P
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7845
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 06.01.26 - 18:33
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
"Не продвигает..."
А что, одно другому мешает?


Нет, не мешает.
В данном случае, всё просто - интересы формулируют цель, а сила обеспечивает результат.
Тем более выше отмечал, что США предлагали Н.Модуро покинуть свой пост в обмен на безопасность и сохранение активов.
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS