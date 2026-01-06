НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Опасные добавки нашли в популярных марках чая в Казахстане
 
 
Опасные добавки нашли в популярных марках чая в Казахстане
Отправлено: 06.01.26 - 14:39
Решение принято по итогам контрольных закупок и санитарно-эпидемиологической экспертизы. Проверки выявили факты производства и продажи черного чая с пищевыми красителями, использование которых запрещено действующими нормативами.
Читать новость

Re: Опасные добавки нашли в популярных марках чая в Казахстане
Отправлено: 06.01.26 - 14:39
#1
Всегда считал эти пакистанские чаи опасными. Один раз попробовал - зубы рыжими стали. Одна краска и химоза.
Re: Опасные добавки нашли в популярных марках чая в Казахстане
Отправлено: 06.01.26 - 15:33
#2
Цитата:
Санитарные службы призывают казахстанцев обращать внимание на маркировку и происхождение продукции, а предпринимателей — строго соблюдать требования законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения


Что призывать-то? Штрафуйте и садите
Re: Опасные добавки нашли в популярных марках чая в Казахстане
Отправлено: 06.01.26 - 15:56
#3
Цитата:
Проверки выявили факты производства и продажи черного чая с пищевыми красителями, использование которых запрещено действующими нормативами.


А как они на прилавки попадают? Как им сертификаты выдавали? Опять "по братски ежже"?
Re: Опасные добавки нашли в популярных марках чая в Казахстане
Отправлено: 06.01.26 - 16:19
#4
Слово "популярные" наверно тут лишнее)
Большенство первый раз такие названия слышат
Re: Опасные добавки нашли в популярных марках чая в Казахстане
Отправлено: 06.01.26 - 17:57
#5
В последние время вообще перестал пить чай, ну если только листовой чемпион Голд из кении. Ассам давно вышел из доверия, остальные просто пыль
