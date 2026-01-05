Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Казахстанцы штурмуют спецЦОНы из-за новой госуслуги
Отправлено: 05.01.26 - 17:07
Возможность самостоятельно конструировать буквенно-цифровые комбинации на госномерах спровоцировала километровые очереди. Что изменилось в регламенте, сколько стоит "индивидуальность" и почему цифровизация пока не спасает от живых очередей?
Re: Казахстанцы штурмуют спецЦОНы из-за новой госуслуги
Отправлено: 05.01.26 - 17:07
Какие у нас всё-таки замечательные люди! Ну много ли где ещё добровольно спозаранку за стеклянные бусы понесут денежку в бюджет?
Вот бы ещё правительство взяло свои ... в общем свои в руки и в целях оптимизации бюджетных трат отпустило стоимость топлива в "свободное плавание". Чисто чтобы деньги вырученные за циферки с буковками не ушли на выплату субсидий производителям бензина и дизеля.
А так полностью поддерживаю подобную инициативу - дураков "доить" нужно а не вразумлять и воспитывать.
Re: Казахстанцы штурмуют спецЦОНы из-за новой госуслуги
Отправлено: 05.01.26 - 17:54
Понты - называются.
Понты - называются.
Re: Казахстанцы штурмуют спецЦОНы из-за новой госуслуги
Отправлено: 05.01.26 - 18:20
Вспомнил как в дом одежды (1984 г, Аркалык) прямо перед новогодними праздниками выкинули на продажу джинсы Монтана, не смотря на большую цену 116 рублей народ столпился перед магазином и собрался взять штурмом. Тогда руководство отложили продажу до утра, однако народ не расходился и заподозрили продажу дифицита через заднии проход и очередь все равно стояла на месте. Тогда директор демонстративно закрыла все входные двери и рекомендовала разойтись. Ну стоять же в лютый мороз на улице и толпа медленно чтала расходиться. Однако, некоторые граждане ночью кирпичем разбили окно-витрину и унесла несколько упаковок товара. Потом вроде распределили по предприятия,но в магазине не стали продавать
Re: Казахстанцы штурмуют спецЦОНы из-за новой госуслуги
Отправлено: 05.01.26 - 19:59
придурки полнейшие. За какие то красивые якобы номера вкладываются. Я вот считаю, чем меньше у человека интеллекта, тем больше на его теле всяких татушек, пирсингов, а на автомобилях номера. Которые они же и считают супер красивыми. Ну вот что с больными людьми делать то? будто красивые номера спасают в ДТП или в других дорожных ситуациях. Правильно тут писали, понтуются люди.
Отправлено: 05.01.26 - 20:08
Комплекс неполноценности рулит.
Отправлено: 05.01.26 - 20:18
Это как вашей душе угодно. Понты, манты, как говорится "you can call me susan if it makes you happy" (дословно: ты можешь называть меня сьюзан если это делает тебя счастливым. цитата из х/ф "большой куш")
Суть от этого не меняется. Любые подобные проявления глупости нужно монетизировать. На легальной, законной основе и в первую очередь со стороны государства, с привлечением вырученных средств в бюджет. И пусть это будут даже какие-то копейки, и их нужно отжимать.
Ведь как классно вышло! Первый, скажем так, день деловой активности с новым налоговым кодексом и тут бац! Добровольная очередь за автомобильными номерами. Теперь любому критику можно без зазрения совести показать паблик или новостной ресурс с вопросом "где ты видишь проблему с новыми правилами? У людей вон, всё нормально, их крашеные куски оцинковки с тиснением за деньги интересуют! Ну значит как бы есть бабки дополнительные 4% ндс-а оплачивать".
Вообще "огонь"!!
Re: Казахстанцы штурмуют спецЦОНы из-за новой госуслуги
Отправлено: 06.01.26 - 07:20
Да,да! Вообще ничем ваш ОРРО не отличается от айфона!
Да,да! Вообще ничем ваш ОРРО не отличается от айфона!
Казахстанцы штурмуют спецЦОНы из-за новой госуслуги
Отправлено: 06.01.26 - 09:16
Как говорил Задорнов, "пока дураки дерутся, умные делают на этом деньги".
Не знаю, я свой номер менять не собираюсь. Он меня вполне устраивает
Казахстанцы штурмуют спецЦОНы из-за новой госуслуги
Отправлено: 06.01.26 - 10:19
В качестве альтернативного мнения: мне глубоко п....й какой там номер и есть ли он вообще. Это корыто и без номера вполне способно выполнять возложенные на него функции. Номер нужен полиции, казавтожол-у и налоговой и вот если их он по какой-то невообразимой причине не устраивает флаг им в руки и попутного ветра в очередь в цон.
В качестве альтернативного мнения: мне глубоко п....й какой там номер и есть ли он вообще. Это корыто и без номера вполне способно выполнять возложенные на него функции. Номер нужен полиции, казавтожол-у и налоговой и вот если их он по какой-то невообразимой причине не устраивает флаг им в руки и попутного ветра в очередь в цон.
Казахстанцы штурмуют спецЦОНы из-за новой госуслуги
Отправлено: 06.01.26 - 10:25
Как то читал комент от владельца крутого номера.
Вот он пишет: Будут ехать 5 авто но остановят меня. Номер в глаза бросается постоянно. Частота остановки полицией увеличилась. Но и соответственно это на нервы действует. Сказал что уже избавился от такого номера)
Казахстанцы штурмуют спецЦОНы из-за новой госуслуги
Отправлено: 06.01.26 - 10:27
Вы все вполне верно считаете. Небольшой оффтоп. В космонавты не берут людей с татуировками и прочими украшательствами на теле как раз таки априори полагая что у таких граждан недостаточно в порядке с головой для работы в тех условиях.
Вы все вполне верно считаете. Небольшой оффтоп. В космонавты не берут людей с татуировками и прочими украшательствами на теле как раз таки априори полагая что у таких граждан недостаточно в порядке с головой для работы в тех условиях.
Казахстанцы штурмуют спецЦОНы из-за новой госуслуги
Отправлено: 06.01.26 - 10:30
Короче стоять в очереди в цон за крутым номером, это хронофаг
