Президент США Дональд Трамп заявил об успешно проведенной операции в Венесуэле. "Соединённые Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар против Венесуэлы и её лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны". Читать новость
а как же с этим делать? ..Совет Федерации РФ ратифицировал договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой, подписанный главами государств? До этого была Сирия... На подходе Иран.. там и до товарища Ким Чен Ына не далеко. То есть РФ как побитая собака поджав хвост теряет дружков узурпировавших власть? Уверена в том что в случае с любым участником ОДКБ будет то же самое..
Филипповна: Вот тебе и демократия ! Легитимно избранного президента чужой страны нагло захватили !
1. Где демократия? У Трампа или республиканской партии в целом? Демократия это не бинарная и постоянная величина, если люди перестают отстаивать свои права - их забирают авторитарные лидеры. Плюс, даже если мы считаем, что конгресс был избран демократическим путем (обоснованных сомнений в этом я не слышал) - какая разница, если его не спросили.
2. В каком месте «Легитимно»? Точнее для кого? Разве что для аналогичных диктатур. Еще в 2019 году страны «Группы Лима» (все соседи) по сути признали легитимным правительство Гуайдо, а не Мадуро. В 2024-ом «Совет Европы» (плюс Украина, Молдова и Грузия) решил, что выборы были не легитимными и по всей видимости большенство голосовало за Эдмундо Гонсалеса
На тиктоке эксперт утверждает,охраняемый целой армией чвк и кубинским спецназом правитель не стал отказываться от коммерческой сделки предложенный Трампом ,решил пойти на их условия,подписал соответствующие бумаги и просто свалил на какую-нибудь базу и пьет кофе.
Еще раз история нам доказывает о сущности капитализма и в частности американского капитализма. Не так давно один деятель перед конгрессом потряхивал пробиркой, убеждая. что в одной из стран есть бактериологическое оружие. И этой пробирки ( как потом выяснилось там что то вроде мела накрошенного было) стало достаточно для вторжения и уничтожения этой страны. Потом Югославию разбабахали просто так, Сербию. Афганистан. Теперь натянутая на уши версия о контрабанде наркотиками. Что им в голову с утра взбредет -та версия для вторжения или для вмешательства в дела суверенной страны и берется за основу.С амерканцами дела иметь опасно. Дружить с ними нельзя, вести деловые отношения тем более. Все равно их загребущие лапы потянутся в наши закрома.
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
родом из Шанхая2022: .....это хорошо что мы на другом континенте, к нам не подлететь не подплыть, а толь позарится на наши редкозёмы а у нас с одной стороны Китай с другой Россия нас защитят...можно спать спокойно....
Это вы так думаете, а отдельные граждане которые в теме и проживают в России, совсем по другому говорят. Последние ниже в видео (от 01.01.2026 года) скорее всего лучше разбираются в геополитике, происходящих событиях и не очень спокойно спять. Будем наблюдать за развитием событий, а пока процитирую отрывки, пожалуйста:
М.Калашников: Ну, мы должны готовиться в общем большому мировому землетрясению. Я почему говорю, что да, у нас конечно, наша нынешняя Бомонт, он добровольно никуда, так сказать, никуда не уйдёт.
А.Колпакиди: Он будет торговаться с Америкой и Китаем. На чью сторону встать. Его будут сейчас подкупать и с той стороны, и с этой. Вот о чём надо говорить. Вот это основная тема нашей беседы. Кто будет и сколько предлагать и куда пойдёт наша элита? Вот твоя версия.
М.Калашников: Моя версия таковая: Китай вялый. Китай вступил в свою такую брежневскую эпоху, своего рода аналог брежневской эпохи, естественно условно. И Китай на глазах упускает многие шансы. Китай, скорее всего, прошляпит. Вот наше, конечно же, кинется в американскую сторону. А наш Бомонт, так сказать, так называемый правящий. Он по духу, он же, как говорится, он низко поклоняется перед Западом, скорее всего, выберет американскую сторону, но это всё вилами на воде писано, поскольку впереди очень бурные события. И раскол начнётся внутри нашего Бамонда...
сайлау курманов: На тиктоке эксперт утверждает,охраняемый целой армией чвк и кубинским спецназом правитель не стал отказываться от коммерческой сделки предложенный Трампом ,решил пойти на их условия, подписал соответствующие бумаги и просто свалил на какую-нибудь базу и пьет кофе.
Не пьёт Н.Мадуро кофе, его будут судить в Нью-Йорке. Генпрокурор США Пэм Бонди вчера опубликовала обвинительное заключение по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Инкриминируется сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и взрывными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединенных Штатов.
Жена то , адвокатша Чавеса действительно наркоторговлей занималась и занималась коррупционным хаосом в Венесуэле, и с ними дружил наш Путин! Там еще и двое ее племянников наркоторговцев схватили США и в прошлом году обменяли..
Я давно говорил, что Трамп втайне завидует Путину в части беззаконных действий! Это когда можно действовать как захочешь без оглядки на парламент и любые законы! А у нас тут сразу раскричались:"Трамп-миротворец"! Трамп закончит войну в Украине за несколько дней, месяцев, лет...! А оно вона как вышло! На новогодние праздники разговаривал с одним полутрезвым деревенским отцом семейства:" Так хочется втащить кому нибудь, да больно камер у вас много"! А вот Трампу,Путину, наверняка подтянется ещё парочка-другая агрессоров, уже никакие камеры не помеха,пока полмира восхищенно смотрят на них , приговаривая":Сила ломит"!
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать