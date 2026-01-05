Отправлено: - 02:06

maxsaf:



Мастер переобувания. Ты уже в лагере Путина, оказывается

Цитата:Цитата:А ты до сих пор не понял, как и остальные?Найди мои комменты до апреля 2022 и будешь приятно удивлен как я действовал и говорил против твоего народа и твоей страныПотом это была лишь всего игра, я просто занял сторону вас, слабых, и начал смотреть на вас, как вы выворачиваетесь, предавая свою Родину..Да, в смотре не дальше своего носа вас не упрекнуть..