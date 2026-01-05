Re: Реагенты, новый подрядчик и полигоны - Как будут очищать от...

Вчера прилетел с теплых краёв:- и на контрасте с зеленью, белоснежным песком и океаном -как будто наступили- серые и безденежныые 90-е: - город не то что НЕОЧИЩЕН от снега ( он очевидно и толком и не убирался), он - ГРЯЗНЫЙ, СЕРЫЙ, УНЫЛЫЙ.

Обратно что ли уехать.