Обсуждение публикаций
Реагенты, новый подрядчик и полигоны - Как будут очищать от снега улицы Костаная в этом году
 
 
N
NG.kz
Реагенты, новый подрядчик и полигоны - Как будут очищать от снега улицы Костаная в этом году
Отправлено: 05.01.26 - 15:13
На зимнее содержание улиц, дорог, тротуаров и общественных пространств областного центра в 2026 году планируют потратить более 3 млрд тенге. Об этом рассказал и.о. руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Куанышбай АМАНКУЛОВ.
Z
ZXC
Re: Реагенты, новый подрядчик и полигоны - Как будут очищать от...
Отправлено: 05.01.26 - 15:13
#1
На Аль-Фараби счас на остановках к Автобусу не подойти из за бугров снега
A
ACROS
Re: Реагенты, новый подрядчик и полигоны - Как будут очищать от...
Отправлено: 05.01.26 - 18:11
#2
Вчера прилетел с теплых краёв:- и на контрасте с зеленью, белоснежным песком и океаном -как будто наступили- серые и безденежныые 90-е: - город не то что НЕОЧИЩЕН от снега ( он очевидно и толком и не убирался), он - ГРЯЗНЫЙ, СЕРЫЙ, УНЫЛЫЙ.
Обратно что ли уехать.
o
open
Re: Реагенты, новый подрядчик и полигоны - Как будут очищать от...
Отправлено: 05.01.26 - 20:11
#3
ПЧСТР одну улицу почистили на половину соседнию не стали :-) айкомек толку нет
