Отправлено: - 20:18

ACROS:

Понты - называются.

Цитата:Это как вашей душе угодно. Понты, манты, как говорится "you can call me susan if it makes you happy" (дословно: ты можешь называть меня сьюзан если это делает тебя счастливым. цитата из х/ф "большой куш")Суть от этого не меняется. Любые подобные проявления глупости нужно монетизировать. На легальной, законной основе и в первую очередь со стороны государства, с привлечением вырученных средств в бюджет. И пусть это будут даже какие-то копейки, и их нужно отжимать.Ведь как классно вышло! Первый, скажем так, день деловой активности с новым налоговым кодексом и тут бац! Добровольная очередь за автомобильными номерами. Теперь любому критику можно без зазрения совести показать паблик или новостной ресурс с вопросом "где ты видишь проблему с новыми правилами? У людей вон, всё нормально, их крашеные куски оцинковки с тиснением за деньги интересуют! Ну значит как бы есть бабки дополнительные 4% ндс-а оплачивать".Вообще "огонь"!!