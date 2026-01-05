НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Четыре года после Кантара - Как это было в Костанае
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53278
Четыре года после Кантара - Как это было в Костанае
Отправлено: 05.01.26 - 16:34
В числе упомянутых президентом 12 городов был и Костанай. Оперативно рассказывать о волнениях в центре города было сложно из-за глобального отключения Интернета в Казахстане. На 6 января мы попытались отразить первые впечатления.
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3934
Четыре года после Кантара - Как это было в Костанае
Отправлено: 05.01.26 - 16:34
#1
Прочитав заголовок, думала что-то новое Наша газета по январские события напишет. А тут всего лишь две ссылки на старые материалы...

[Исправлено: юля елиссева, 05.01.2026 - 17:36]
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2775
Четыре года после Кантара - Как это было в Костанае
Отправлено: 05.01.26 - 16:39
#2
Цитата:
юля елиссева:
Прочитав заголовок, думала что-то новое Наша газета по январские события напишет.

Заголовок не обманывает. Мы напомнили, как это было.
И предлагаем поделиться мнениями - как те события видятся нашим читателям через 4 года.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46686
Четыре года после Кантара - Как это было в Костанае
Отправлено: 05.01.26 - 17:09
#3
Мне так видятся события, повторяться не буду

1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46686
Четыре года после Кантара - Как это было в Костанае
Отправлено: 05.01.26 - 17:17
#4
Если бы переместиться в то время, назад, зная уже о том что и как будет, я бы наоборот уже не сочувствовал тем, кто кричит Шал кет, я бы был в лагере Назарбаева.
Но что поделать, наше сочувствие не думающих дальше своего носа, просто использовали
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8706
Re: Четыре года после Кантара - Как это было в Костанае
Отправлено: 05.01.26 - 17:28
#5
Цитата:
111:
наше сочувствие не думающих дальше своего носа, просто использовали


Даже если мы с вами будем думать и ДАЛЬШЕ своего носа- что измениться??? - нас всё равно просто напросто ИСПОЛЬЗУЮТ - мы же с вами не КУХАРКИ.
