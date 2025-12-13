НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Эл-починно
§ Эл-починно
10.06.22
4895
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.12.25 - 13:19
#7501
Цитата:
Тимур Гафуров:
Напоминаю. что назвать человека мошенником можно только после вступления в силу приговора суда.

Возможно, но можно же использовать термины- предположительно, вероятно и тд. Не пойдёт же человек в полицию писать заявление - "помогите, честные люди меня развели на деньги"? :lol:
Vit
§ Vit
09.02.12
17362
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.12.25 - 16:37
#7502
Цитата:
Тимур Гафуров:
Напоминаю. что назвать человека мошенником можно только после вступления в силу приговора суда.

Это шляпа всё Пока дело до суда дойдёт, этот человек ещё обманет кучу людей.
Vit
§ Vit
09.02.12
17362
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.12.25 - 16:38
#7503
Цитата:
Тимур Гафуров:

А ссылки можно будет делать на инстаграм? Марик же тут скрины показывает, там есть имена, и даже фамилии. И норм вроде
Vit
§ Vit
09.02.12
17362
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.12.25 - 16:47
#7504
Цитата:
Тимур Гафуров:
Напоминаю. что назвать человека мошенником можно только после вступления в силу приговора суда.

Я готов буду с этим человеком побададатся в суде, если он на меня решит подать в суд если я тут покажу его имя, фото, фамилию.

То что я выиграю это 100% Так как я провел собственное расследование с бывшим подполковником полиции а ныне на пенсии уже. Все звонки, все васап переговоры, все транзакции, кто куда перенаправлял финансы я своими глазами видел. Усе сохранено. И то что щас этот чел подчишает васапы.

Этот человек обидел и обманул мне близкого человека. Теперь она в слезах сидит и плачет. К тому же он много в городе уже судьб сломал.
Т
* Тимур Гафуров
05.01.07
2773
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.12.25 - 13:15
#7505
Цитата:
Эл-починно:
Возможно, но можно же использовать термины- предположительно, вероятно и тд.

Высказывание подозрения с указанием личных данных - это повод для иска в суд. Если зарегистрировано уголовное дело в ЕРДР - это факт. Все остальное - повод для иска.
Цитата:
Эл-починно:
Не пойдёт же человек в полицию писать заявление - "помогите, честные люди меня развели на деньги"?

Почему не пойдет? Если есть признаки мошенничества - нужно идти и писать заявление в полицию. Если их нет - тоже писать заявление, но в гражданский суд.
Цитата:
Vit:
Пока дело до суда дойдёт, этот человек ещё обманет кучу людей.

СМИ руководствуются законодательством. Вы можете описать схему преступления, чтобы по этой схеме он не мог обмануть других людей. Но назвать человека мошенником может только суд.
Цитата:
Vit:
А ссылки можно будет делать на инстаграм?

Можно. Но вам тоже нужно помнить о возможной ответственности за распространение информации, которая может быть признана судом недостоверной.
Цитата:
Vit:
Я готов буду с этим человеком побададатся в суде, если он на меня решит подать в суд если я тут покажу его имя, фото, фамилию.

Удачи вам. Но на нашей площадке ответственность несут не только авторы комментарием. но и я. Поэтому - смотрите выше.
1
§ 111
17.01.12
46684
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.12.25 - 23:26
#7506
Ну что дорогая редакция, модераторы ей помогающие и все все, с Наступающим!

v
§ vofkakst
22.06.15
2072
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.01.26 - 00:04
#7507
Ну все нафиг. Всем мир! Отставить срач и выяснение отношений! Всех с новым годом! Дружите друг с другом, уважайте друг друга и все будет хорошо!!!!!
Эл-починно
§ Эл-починно
10.06.22
4895
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.01.26 - 19:31
#7508
Цитата:
Тимур Гафуров:
Высказывание подозрения с указанием личных данных

А без указания личных данных ( да и откуда они у простых человеков, обманутыми например телефонными мошенниками?) значит всё таки можно?
Чтобы честных людей не оклеветать? :lol: 8-)

ПС - значит можно жуликов, жуликами называть хотя бы, как минимум, при обращении в полицию?!

Т
* Тимур Гафуров
05.01.07
2773
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.01.26 - 12:19
#7509
Цитата:
Эл-починно:
А без указания личных данных ( да и откуда они у простых человеков, обманутыми например телефонными мошенниками?) значит всё таки можно? Чтобы честных людей не оклеветать? :lol: 8-) ПС - значит можно жуликов, жуликами называть хотя бы, как минимум, при обращении в полицию?!

Не совсем понял ваш вопрос.
Выше пояснял: можно рассказывать о методах преступников. Но называть конкретных людей, с указанием их имени и фамилии, преступниками может только суд.
Редакция - не полиция. Заявление в УП и сообщение на сайте - разные жанры.
Эл-починно
§ Эл-починно
10.06.22
4895
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.01.26 - 12:57
#7510
Цитата:
Тимур Гафуров:
Не совсем понял ваш вопрос.

Вы как то обосновывали удаления комментариев Vit тем, что человека, только по решению суда можно назвать мошенником. Вот я и интересуюсь "с разных сторон", а как мне называть людей, которые меня или ещё кого - обманным путём хотели лишить денег или другого имущества. ;-)
XML / RSS