Re: Кантар, Назарбаев, налоговая реформа - О чем говорил Токаев...

Отправлено: - 12:28

Жаль что наш президент не проводит прямых эфиров как его коллега, я бы задал несколько вопросов касательно про бывшего елбасы. Мне очень любопытно, в ходе расследования по возврату активов,здесь применяются законы про неприкосновенность этой семьи? Почему не ужесточат закон о коррупции? Как он относится к нововведения в налоговой сфере, где за просчеты правительства хотят спросить с простых граждан методом увеличения налогов