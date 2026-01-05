НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Кантар, Назарбаев, налоговая реформа - О чем говорил Токаев в первом интервью 2026 года
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53272
Кантар, Назарбаев, налоговая реформа - О чем говорил Токаев в первом интервью 2026 года
Отправлено: 05.01.26 - 12:28
Отправлено: 05.01.26 - 12:28
Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в интервью газете Turkistan рассказал о развитии Казахстана и достижениях страны за 35 лет Независимости, а также ответил на вопросы, которые больше всего интересуют граждан страны. Самое интересное - в этом обзоре.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7945
Re: Кантар, Назарбаев, налоговая реформа - О чем говорил Токаев...
Отправлено: 05.01.26 - 12:28
Отправлено: 05.01.26 - 12:28
#1
Жаль что наш президент не проводит прямых эфиров как его коллега, я бы задал несколько вопросов касательно про бывшего елбасы. Мне очень любопытно, в ходе расследования по возврату активов,здесь применяются законы про неприкосновенность этой семьи? Почему не ужесточат закон о коррупции? Как он относится к нововведения в налоговой сфере, где за просчеты правительства хотят спросить с простых граждан методом увеличения налогов
