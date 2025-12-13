Отправлено: - 13:15

Эл-починно:

Возможно, но можно же использовать термины- предположительно, вероятно и тд.

Эл-починно:

Не пойдёт же человек в полицию писать заявление - "помогите, честные люди меня развели на деньги"?

Vit:

Пока дело до суда дойдёт, этот человек ещё обманет кучу людей.

Vit:

А ссылки можно будет делать на инстаграм?

Vit:

Я готов буду с этим человеком побададатся в суде, если он на меня решит подать в суд если я тут покажу его имя, фото, фамилию.

Цитата:Высказывание подозрения с указанием личных данных - это повод для иска в суд. Если зарегистрировано уголовное дело в ЕРДР - это факт. Все остальное - повод для иска.Цитата:Почему не пойдет? Если есть признаки мошенничества - нужно идти и писать заявление в полицию. Если их нет - тоже писать заявление, но в гражданский суд.Цитата:СМИ руководствуются законодательством. Вы можете описать схему преступления, чтобы по этой схеме он не мог обмануть других людей. Но назвать человека мошенником может только суд.Цитата:Можно. Но вам тоже нужно помнить о возможной ответственности за распространение информации, которая может быть признана судом недостоверной.Цитата:Удачи вам. Но на нашей площадке ответственность несут не только авторы комментарием. но и я. Поэтому - смотрите выше.