≡ "Они справляются, а мы - нет" - На многочасовые очереди на границе Казахстана и России жалуются водители в Костанайской области
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53272
"Они справляются, а мы - нет" - На многочасовые очереди на границе Казахстана и России жалуются водители в Костанайской области
Отправлено: 04.01.26 - 22:25
Читатели сообщают о серьёзных заторах со стороны Казахстана, особенно в предпраздничные и праздничные дни. Прохождение казахстанской стороны занимало до 4 часов, тогда как со стороны России границу удавалось пересечь всего за 15 минут.
Читать новость

р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2233
Re: "Они справляются, а мы - нет" - На многочасовые...
Отправлено: 04.01.26 - 22:25
#1
"НГ" направит запросы в уполномоченные органы для получения официальных комментариев.


.....не стоит Андрей Вам время тратить на всякие запросы,всё это создаётся искусственно,послушаешь людей кто пересекает нашу границу это везде происходит....менталитет наш таков....
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7945
Re: "Они справляются, а мы - нет" - На многочасовые...
Отправлено: 05.01.26 - 07:23
#2
Кошмарить простолюдин,придать деловитость и значимость, намеренно создать хаос на пустом месте. Сколько раз проходили такое. С таким же рвением вынесли мозг той хозяйке с цветочками за клумбу у подъезда, эти подставы продавцов за банку пиво с лживыми подростками,поддельные протоколы,
Д
Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1538
Re: "Они справляются, а мы - нет" - На многочасовые...
Отправлено: 05.01.26 - 09:06
#3
Можно через Варваринскую таможню, но там отсутствие очереди вполне компенсируется отсутствием желания работать у служивых, родственники тоже долго простояли при минимумуме транспорта.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2072
"Они справляются, а мы - нет" - На многочасовые очереди на границе Казахстана и России жалуются водители в Костанайской области
Отправлено: 05.01.26 - 10:37
#4
"Уважай мою власть".
Всегда интересовал этот момент - можешь возле начала очереди часами стоять без движения. Как будто впереди фуру до винтика разбирают. На бугристом - как пробка проскочить можешь. Не всегда, конечно, но тем не менее.
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1026
Re: "Они справляются, а мы - нет" - На многочасовые...
Отправлено: 05.01.26 - 10:50
#5
//В очередях находятся семьи с грудными детьми// а кто их заставлял под новый год переться в другую страну в самый пик, с грудными детьми?
//однако приоритетного пропуска для них не предусмотрено// - а что так можно было? есть поезд, самолет. без очереди и с туалетами.

есть зверинка, тарановка, есть и др пропуски, нет всем через Кайрак нужно, а потом поныть в газетах!

в праздники всегда либо на одной либо на другой либо вообще между всегда стоят. было и будут.
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2057
Re: "Они справляются, а мы - нет" - На многочасовые...
Отправлено: 05.01.26 - 12:07
#6
Цитата:
родом из Шанхая2022:
послушаешь людей кто пересекает нашу границу это везде происходит....менталитет наш таков....

Ну раз люди говорят, то и я скажу. Переход Желкуар-Мариинский, одинаковое время ожидания что с одной что с другой стороны для личного автотранспорта. С российской стороны во время пересменки даже чуть побольше бывает. Наши как-то побыстрее меняются. Да и в целом там труженники таможни с нашей стороны как-то душевнее что-ли. Россияне же преимущественно с хмурыми или абсолютно постными лицами. Попадаются и приветливые граждане, даже с юмором, но в большинстве своём наши больше к себе располагают.
лимон
лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1588
"Они справляются, а мы - нет" - На многочасовые очереди на границе Казахстана и России жалуются водители в Костанайской области
Отправлено: 05.01.26 - 12:07
#7
Цитата:
директор пляжа:
есть зверинка, тарановка, есть и др пропуски, нет всем через Кайрак нужно, а потом поныть в газетах!


и там, и там по одному окну, если попадется авто транзитное битком набитое вещами - придется ждать пока его вручную досмотрят разружая, да и до Челябинска крюк получается, плюс дорога хуже
с российской стороны, даже не смотря, что там ремонт и много женщин работает, быстрее получается пройти...
