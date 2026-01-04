Отправлено: - 12:07

директор пляжа:

есть зверинка, тарановка, есть и др пропуски, нет всем через Кайрак нужно, а потом поныть в газетах!

Цитата:и там, и там по одному окну, если попадется авто транзитное битком набитое вещами - придется ждать пока его вручную досмотрят разружая, да и до Челябинска крюк получается, плюс дорога хужес российской стороны, даже не смотря, что там ремонт и много женщин работает, быстрее получается пройти...