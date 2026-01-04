НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Один человек должен пяти-шести МКО» - Частный судебный исполнитель о своей работе и мифах, создаваемых вокруг нее
 
 

Забрать последнюю машину, описать квартиру, оставить семью без средств к существованию - в массовом сознании ее профессия прочно связана с понятием «зло». Но частный судебный исполнитель Костанайской области Несибели БАСЕНОВА уверена: она не каратель, а последнее звено в цепи справедливости.

Исполненем решений суда должно заниматься государство, сам суд.
Для него это должно быть делом чести.
Вынес решение, приговор - отследи исполнение.
А отдавать это в руки каких-то непонятных ЧСИ, которые "зарабатывают" на проблемах людей, это мутная схема, выгодная и удобная только ЧСИ.
Если бы я не сталкивался с этими дельцами, не знал бы, как он "работают".
И чтобы не говорили, что я "обижен" на них из-за того, что проиграл дело и меня наказали, скажу сразу:
Дел я не проигрывал. Но "работа" ЧСИ вызывала очень много вопросов...
Так что, я им абсолютно не доверяю.

