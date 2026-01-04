Отправлено: - 14:57

Сложно сказать, где граница между этими категориями, но в одном нет сомнений: любой специалист с высшим образованием хотя бы в общем должен знать, как устроен мир, что существует три общефилософских закона, которым подчиняется вся вселенная, в том числе естественные науки, наше сознание, общество, течение любой болезни

знать, почему спутник вращается вокруг Земли и не падает

закона относительности

Цитата:Рассел и Мур с вами бы не согласились. «Законы» они только потому, что в учебнике были написаны, а с преподом не поспоришь?Зачем изобретать велосипед? Можно просто посмотреть, как это делается в вузах, в которых учатся те, кто создаёт наш мир. Там студенты обязаны набирать предметы из «general education». Причём выбирают они не просто из «философия или логика», а, к примеру, студент должен взять курсы на выбор по соцнаукам, плюс предмет на выбор из искусств, плюс предмет на выбор из творческих, плюс из логики и мышления, плюс из этики и морали и т. д. И это практики Гарварда, Стэнфорда, MIT. То есть там не возникает вопроса «нужно ли», там возникает вопрос: «Дополнительно я возьму этику или мораль — первым предметом, научный метод или анализ — вторым, формальную логику или структурное мышление — третьим». (И это всё в дополнение к основным предметам.) 4, 6, 8 обязательных дополнительных категорий.Представляете, сколько будет стоить 16 доп предметов в ВУЗ добавить, чтоб люди не тупые были? А представляете, сколько будет стоить что бы эти предметы читали не тупые люди? А если будут читать не тупые - значит, студенты еще год должны язык учить, чтоб понимать умных людей (в школах то не учат).Беда — в тотальном отсутствии финансирования. У нас один универ на 20 млн едва в полтысячи топовых вошёл (стран-то в мире всего 200). Ноль нобелевских лауреатов. Пока в учителя будут идти только те, кого больше никуда не взяли, — этот велосипед не поедет. Топовые ученики (умные люди) должны быть финансово мотивированы идти в науку и учить людей. А какой смысл в том, что тупые люди читают в слух учебник, написанный тупыми людьми, который можно прочитать и без них?Более того, мы живем в реальном мире, где учеба не просто появляется в мозгу, а ею нужно заниматься. Во первых, не все (практически никто) потянут темп ТОП ВУЗа, во вторых, кто им будет платить пока они будут учиться?Что же про ваши примеры мракобесия в сфере здоровья - то тут проблема во первых комплексная, а во вторых образование (и соответственно уровень дохода) ОТРИЦАТЕЛЬНО влияют. У людей появляются деньги что бы купить «лекарства» и обратиться к «врачам» которых не покрывает страховка (не предоставляет государство как в нашем случае), слетать к «гуру», поесть травы и т.д.Лайнус Полинг двукратный нобелевский лауреат предлагал рак лечить витамином Ц. Даже умные люди не могут всего знать и всегда считать себя тупым, строго придерживаясь научного метода, особенно когда у них есть собственный опыт.Что можно сделать:1. Финансировать медицину, дабы поднялось качество и было больше доверия, плюс пациенту должно быть все бесплатно от врачей, процедур, до лекарств. (Дабы не идти на ютуб)2. Социальная поддержка: человек должен получать гарантированный государством больничный даже если на работе такой вариант не предусмотрен. (Дабы не идти на ютуб)3. Вырастить и избрать не тупых законотворцев которые запретят рекламу и пропаганду недоказанных медицинских практик (на 100% не получится, но к этому нужно стремиться).Ну и в итоге у вас все равно останется 15-50% (это проценты в развитых странах) людей которые используют не традиционные практики.Плюс, если мы всех будем пытаться учить всему - мы как раз в средние века и вернемся, когда Ньютон мог изучать физику, математику, оптику разом.Я бы предпочел, чтоб меня лечил врач, который каждый день просматривает свежие публикации на пабмеде и читает хотяб десяток публикации в неделю (даже если он не знаком с теорией относительности). Чем тот, который может поболтать о пространстве-времени, но на учебу по профе тратит меньше времени.Цитата:Вы не поверите, но он падает. 24/7. Только этим он и занимается буквально.Цитата:Ну да, мыж постоянно летаем на околосвете и вокруг черных дыр. Как же без этих знаний жить? Люди постоянно на работу опаздывать будут. E = mc² проходят в школе, там же поясняют идеи теории относительности и то, что нас это не особо касается. Почему люди это не знают? Потому что их учили нищие, тупые люди без энтузиазма.