НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Манит в Манилу - город улыбок, контрастов и... металлоискателей? Что увидел там преподаватель из Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53268
Манит в Манилу - город улыбок, контрастов и... металлоискателей? Что увидел там преподаватель из Костаная
Отправлено: 04.01.26 - 07:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошим поводом отправиться на другой конец света стала для меня международная конференция «Возможности и проблемы использования искусственного интеллекта в высшем образовании будущего» в университете De La Salle. Пусть не ближний свет, 27-часовой перелет с двумя пересадками (Костанай - Алматы - Доха - Манила) и лишь частичная компенсация расходов, но почему бы не совместить участие в научной дискуссии и знакомство с далекой страной и ее малоизвестной культурой?
Читать новость

Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
617
Re: Манит в Манилу - город улыбок, контрастов и......
Отправлено: 04.01.26 - 07:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Манила это, конечно, хорошо, но с образованием-то как быть в эпоху ИИ? Решили-то что? И почему только высшее? И почему только в будущем? Мой балбес теперь десятки за домашки получает в Костанае, в школе, уже сейчас.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS