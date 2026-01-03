Отправлено: - 11:47

.....это хорошо что мы на другом континенте, к нам не подлететь не подплыть, а толь позарится на наши редкозёмы а у нас с одной стороны Китай с другой Россия нас защитят...можно спать спокойно....

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата:Это вы так думаете, а отдельные граждане которые в теме и проживают в России, совсем по другому говорят. Последние ниже в видео (от 01.01.2026 года) скорее всего лучше разбираются в геополитике, происходящих событиях и не очень спокойно спять. Будем наблюдать за развитием событий, а пока процитирую отрывки, пожалуйста:М.Калашников: Ну, мы должны готовиться в общем большому мировому землетрясению. Я почему говорю, что да, у нас конечно, наша нынешняя Бомонт, он добровольно никуда, так сказать, никуда не уйдёт.А.Колпакиди: Он будет торговаться с Америкой и Китаем. На чью сторону встать. Его будут сейчас подкупать и с той стороны, и с этой. Вот о чём надо говорить. Вот это основная тема нашей беседы. Кто будет и сколько предлагать и куда пойдёт наша элита? Вот твоя версия.М.Калашников: Моя версия таковая: Китай вялый. Китай вступил в свою такую брежневскую эпоху, своего рода аналог брежневской эпохи, естественно условно. И Китай на глазах упускает многие шансы. Китай, скорее всего, прошляпит. Вот наше, конечно же, кинется в американскую сторону. А наш Бомонт, так сказать, так называемый правящий. Он по духу, он же, как говорится, он низко поклоняется перед Западом, скорее всего, выберет американскую сторону, но это всё вилами на воде писано, поскольку впереди очень бурные события. И раскол начнётся внутри нашего Бамонда...