≡ Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53268
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 17:04
Президент США Дональд Трамп заявил об успешно проведенной операции в Венесуэле. "Соединённые Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар против Венесуэлы и её лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны".
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3933
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 17:04
#1
Минус ещё один диктатор! Ура, товарищи!
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
335
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 17:23
#2
Вот тебе и демократия ! Легитимно избранного президента чужой страны нагло захватили !
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3933
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 17:46
#3
Цитата:
Филипповна:
страны нагло захватили !

вот бы так и обнулённого тоже захватили бы!
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46681
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 18:06
#4
Прикол просто, наш друг Трамп, выкрал друга нашего друга Путина, который поддержал СВО и войну против Украины..
А значит и нашего друга, ведь президент Токаев на днях осудил удары Украины по России..
Между тем Трамп и Путин тоже друзья и будут осваивать Арктику, строить дата центры в том числе и на Запорожской АЭС и делать туннель на Аляску.,
И СВО у Трампа длилось 3 часа с копейками.,
Вот теперь и не знаю как нам быть, сделать вид, что этого ничего не было и засунуть голову как страус в Говн.., ой, в песок?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46681
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 18:29
#5
А Россия с позором выразила просто озабоченность и скорее всего будет обменивать Мадуро.
С потерей Венесуэлы в новом году!!
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
335
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 19:00
#6
Цитата:
юля елиссева:
вот бы так и обнулённого тоже захватили бы!
Это вы про президента Украины так фамильярно? Помню времена, когда ваша аватарка гордо красовалась на фоне жовто-блакитного и звёздно-полосатого флагов, а тут такое переобувание в воздухе!
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8702
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 19:31
#7
Цитата:
Филипповна:
Легитимно избранного президента чужой страны нагло захватили !


Всё в этом мире циклично: - вспомните - Афганистан - спецгруппу КГБ "Альфа"- захват дворца Амина- супердержава СССР провела точно такую же операцию.

Цитата:
111:
Трамп и Путин тоже друзья[/quote

Бизнес- ничего личного: этот Россию с колен поднимает; второй- делает Америку великой.

111:
просто озабоченность


Точно так же как и с Асадом.

Цитата:
Филипповна:
про президента Украины так фамильярно?


...не сотвори себе кумира....
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
144
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 19:39
#8
Цитата:
юля елиссева:
вот бы так и обнулённого тоже захватили бы!


так и будет, всему свое время.
и сразу наступить долгожданный мир.
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3933
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 20:32
#9
Цитата:
Филипповна:
Это вы про президента Украины так фамильярно?

не придуряйтесь, вата..
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29462
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 23:16
#10
Весело год начался :-)

Цитата:
111:
А Россия с позором выразила просто озабоченность

А что там ООН выразила? Кто сильнее - тот и прав. 8-)
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
335
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 23:17
#11
Цитата:
юля елиссева:
не придуряйтесь, вата..
Какая добрая тётенька! А могла бы и пнуть, раз нельзя меня сжечь как Дворец профсоюзов.
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
144
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 23:22
#12
уже подтвердили что президент Мадуро с женой захвачен и вывезен в США.

Вот понтарь, даже сутки не смог продержаться
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2231
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 04.01.26 - 00:21
#13
.....это хорошо что мы на другом континенте,к нам не подлететь не подплыть,а толь позарится на наши редкозёмы а у нас с одной стороны Китай с другой Россия нас защитят...можно спать спокойно.... :-) :-) :-)
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2231
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 04.01.26 - 00:24
#14
Цитата:
111:
С потерей Венесуэлы в новом году!!

.....Венесуэла эта Россия чёль?
XML / RSS