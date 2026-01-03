НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Депутат Ермурат Бапи предлагает запретить выезд из страны...
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53266
Депутат Ермурат Бапи предлагает запретить выезд из страны...
Отправлено: 03.01.26 - 19:39
Депутат Ермурат Бапи предлагает запретить выезд из страны бывшим высокопоставленным чиновникам, которые знают гостайны. Это заявление сделано после визита экс-президента Нурсултана Назарбаева в Москву. Вы поддерживаете такой запрет?
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8702
Re: Депутат Ермурат Бапи предлагает запретить выезд из страны...
Отправлено: 03.01.26 - 19:39
Проголосовал за ПЕРВЫЙ пункт: - эти люди во власти, в силу служебного положения, имеют практически ВСЁ и они и члены их семей обеспечены ВСЕМ на многие годы- так что : всё необходимое они имеют в стране и нет НИКАКОЙ надобности их ВЫПУСКАТЬ за границу.
Если так сильно хотят за границу и иметь забугорные шмотки:- тогда изначально нечего им делать на гос.службе.
