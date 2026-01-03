Re: Депутат Ермурат Бапи предлагает запретить выезд из страны...

Отправлено: - 19:39

Проголосовал за ПЕРВЫЙ пункт: - эти люди во власти, в силу служебного положения, имеют практически ВСЁ и они и члены их семей обеспечены ВСЕМ на многие годы- так что : всё необходимое они имеют в стране и нет НИКАКОЙ надобности их ВЫПУСКАТЬ за границу.

Если так сильно хотят за границу и иметь забугорные шмотки:- тогда изначально нечего им делать на гос.службе.