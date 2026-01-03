Сохранилось у вас волшебство? Костанайцы - о вере в Деда Мороза, фильмах на 31 декабря и блюдах новогоднего стола
Отправлено: 03.01.26 - 09:52
Новый год для каждого означает что-то свое. Для одних - это тлеющая искра веры в чудо, для других - семейные ритуалы: любимые фильмы, проверенные поколениями блюда и елка, пахнущая хвоей и мандаринами. А что думают об этом костанайцы? Мы собрали несколько искренних историй.
Я стал работать грузчиком на гормолзаводе с 14 лет, вначале на каникулах, а потом после 2 курса технаря уже на постоянке, утром учеба,после обеда бежал на работу. В 16 лет у меня был полноценный катушечный магнитофон,назывлся эльф. Купил я свою первую крупную покупку в начале декабря, все музыкальные передачи от песни года до голубого огонька, в финале зарубежной эстрадой были записаны на две катушки, послу слушалась до дыр, а сколько раз перезаписывались уже не помню. После купил проигрыватель с двумя колонками и все, ты уже почти король местного масштабта, пластинки с апрелевки, из журнала кругозор с гибкими вставочками, а когда один из первых получил посылкой диск Паулса и Леонтьева названием диалог, я в наушниках всю ночь слушал до утра. Тоже было перед новым годом, затем пошли рожденственские встречи....
В эти дни на праздник смотрел ТВ,как наши местные, так и Российские каналы. Песня года от Игоря Крутого,(каждая вторая песня) и Гуцериева, какие-то новые исполнители. Только успел расслышать слова одной песни: я читал стихи проституткам, за то что отказались пить со мной спирт. О! Такого полета поэтической фантазии давно не слыхивал.
