Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 17:04
Президент США Дональд Трамп заявил об успешно проведенной операции в Венесуэле. "Соединённые Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар против Венесуэлы и её лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны".
Читать новость
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 17:04
Минус ещё один диктатор! Ура, товарищи!
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 17:23
Вот тебе и демократия ! Легитимно избранного президента чужой страны нагло захватили !
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 17:46
вот бы так и обнулённого тоже захватили бы!
вот бы так и обнулённого тоже захватили бы!
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 18:06
Прикол просто, наш друг Трамп, выкрал друга нашего друга Путина, который поддержал СВО и войну против Украины..
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 18:29
А Россия с позором выразила просто озабоченность и скорее всего будет обменивать Мадуро.
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 19:00
юля елиссева:Это вы про президента Украины так фамильярно? Помню времена, когда ваша аватарка гордо красовалась на фоне жовто-блакитного и звёздно-полосатого флагов, а тут такое переобувание в воздухе!
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 19:31
Всё в этом мире циклично: - вспомните - Афганистан - спецгруппу КГБ "Альфа"- захват дворца Амина- супердержава СССР провела точно такую же операцию.
Точно так же как и с Асадом.
...не сотвори себе кумира....
Бизнес- ничего личного: этот Россию с колен поднимает; второй- делает Америку великой.
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 19:39
так и будет, всему свое время.
и сразу наступить долгожданный мир.
Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 20:32
не придуряйтесь, вата..
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 23:16
Весело год начался
А что там ООН выразила? Кто сильнее - тот и прав.
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 23:17
юля елиссева:Какая добрая тётенька! А могла бы и пнуть, раз нельзя меня сжечь как Дворец профсоюзов.
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 03.01.26 - 23:22
уже подтвердили что президент Мадуро с женой захвачен и вывезен в США.
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 04.01.26 - 00:21
.....это хорошо что мы на другом континенте,к нам не подлететь не подплыть,а толь позарится на наши редкозёмы а у нас с одной стороны Китай с другой Россия нас защитят...можно спать спокойно....
Re: Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
Отправлено: 04.01.26 - 00:24
.....Венесуэла эта Россия чёль?
