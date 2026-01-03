НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Сохранилось у вас волшебство? Костанайцы - о вере в Деда Мороза, фильмах на 31 декабря и блюдах новогоднего стола
 
 
Сохранилось у вас волшебство? Костанайцы - о вере в Деда Мороза, фильмах на 31 декабря и блюдах новогоднего стола
Отправлено: 03.01.26 - 09:52
Новый год для каждого означает что-то свое. Для одних - это тлеющая искра веры в чудо, для других - семейные ритуалы: любимые фильмы, проверенные поколениями блюда и елка, пахнущая хвоей и мандаринами. А что думают об этом костанайцы? Мы собрали несколько искренних историй.
Re: Сохранилось у вас волшебство? Костанайцы - о вере в Деда...
Отправлено: 03.01.26 - 09:52
#1
Я стал работать грузчиком на гормолзаводе с 14 лет, вначале на каникулах, а потом после 2 курса технаря уже на постоянке, утром учеба,после обеда бежал на работу. В 16 лет у меня был полноценный катушечный магнитофон,назывлся эльф. Купил я свою первую крупную покупку в начале декабря, все музыкальные передачи от песни года до голубого огонька, в финале зарубежной эстрадой были записаны на две катушки, послу слушалась до дыр, а сколько раз перезаписывались уже не помню. После купил проигрыватель с двумя колонками и все, ты уже почти король местного масштабта, пластинки с апрелевки, из журнала кругозор с гибкими вставочками, а когда один из первых получил посылкой диск Паулса и Леонтьева названием диалог, я в наушниках всю ночь слушал до утра. Тоже было перед новым годом, затем пошли рожденственские встречи....
Re: Сохранилось у вас волшебство? Костанайцы - о вере в Деда...
Отправлено: 03.01.26 - 10:02
#2
В эти дни на праздник смотрел ТВ,как наши местные, так и Российские каналы. Песня года от Игоря Крутого,(каждая вторая песня) и Гуцериева, какие-то новые исполнители. Только успел расслышать слова одной песни: я читал стихи проституткам, за то что отказались пить со мной спирт. О! Такого полета поэтической фантазии давно не слыхивал.
Сохранилось у вас волшебство? Костанайцы - о вере в Деда Мороза, фильмах на 31 декабря и блюдах новогоднего стола
Отправлено: 03.01.26 - 12:29
#3
Цитата:
сайлау курманов:
я читал стихи проституткам, за то что отказались пить со мной спирт. О!


Может это?:

Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне Бог.

Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.

А когда ночью светит месяц,
Когда светит... черт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь, напролёт, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.

Сердце бьется все чаще и чаще,
И уж я говорю невпопад:–
Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне Бог.

Сергей Есенин 1922г.:-)

Сохранилось у вас волшебство? Костанайцы - о вере в Деда Мороза, фильмах на 31 декабря и блюдах новогоднего стола
Отправлено: 03.01.26 - 12:33
#4
Сбросим накопленные на боках отложения! :lol: ;-)


Re: Сохранилось у вас волшебство? Костанайцы - о вере в Деда...
Отправлено: 03.01.26 - 13:11
#5
Re: Сохранилось у вас волшебство? Костанайцы - о вере в Деда...
Отправлено: 03.01.26 - 15:05
#6
Надо же,но в аннотации про Есенина ни слова
