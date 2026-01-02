НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В новый год с огоньком – Пожар произошел в праздничную ночь в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53263
В новый год с огоньком – Пожар произошел в праздничную ночь в Костанае
Отправлено: 02.01.26 - 13:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К счастью, возгорание было небольшим и обошлось без жертв. Пожар произошел в ночь на 1 января на балконе одного из многоэтажных домов в 9 микрорайоне. К месту вызова оперативно прибыли пожарные расчёты, бригада Центра медицины катастроф и оперативно-спасательный отряд ДЧС.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2071
Re: В новый год с огоньком – Пожар произошел в праздничную ночь...
Отправлено: 02.01.26 - 13:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос к редакции - почему в таких статьях не пишете точный адрес? Получается недовброс информационный: где-то в городе был пожар, точно где - не скажем, причины пока неизвестны, остальные подробности в интересах следствия не разглашаются.

Как бы и дали информацию, но нифига не дали.

Например, у меня в 9-ке родня живет, и Нг встречали у нас. Вдруг это этот дом, а может и нет. Какая-то недооформленная новость
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
750
В новый год с огоньком – Пожар произошел в праздничную ночь в Костанае
Отправлено: 02.01.26 - 13:55
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Вопрос к редакции - почему в таких статьях не пишете точный адрес?

Точный адрес мы можем указать, когда наши журналисты были на пожаре или его нам сообщили очевидцы. Пресс-служба ДЧС в своих публикациях никогда не называет адрес вплоть до дома, потому и мы вам его озвучить не можем.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2071
Re: В новый год с огоньком – Пожар произошел в праздничную ночь...
Отправлено: 02.01.26 - 16:56
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
озвучить не можем.


Напомнило:
Маленький кто-то нашел где-то что-то,
Что-то зачем-то нажал у чего-то.
Это "чего-то" кого-то куда-то -
Будьте внимательней с этим, ребята!!
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2385
В новый год с огоньком – Пожар произошел в праздничную ночь в Костанае
Отправлено: 02.01.26 - 23:21
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Вопрос к редакции - почему в таких статьях не пишете
Да. вот почему не пишите что в этом пожаре виноват президент, правительство или местная власть? Ну почему?

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 03.01.2026 - 00:22]
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2071
В новый год с огоньком – Пожар произошел в праздничную ночь в Костанае
Отправлено: 03.01.26 - 07:18
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну почему?

Когда пытался пошутить, да вот не получилось((
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS