Re: В новый год с огоньком – Пожар произошел в праздничную ночь...

Отправлено: - 13:22

Вопрос к редакции - почему в таких статьях не пишете точный адрес? Получается недовброс информационный: где-то в городе был пожар, точно где - не скажем, причины пока неизвестны, остальные подробности в интересах следствия не разглашаются.



Как бы и дали информацию, но нифига не дали.



Например, у меня в 9-ке родня живет, и Нг встречали у нас. Вдруг это этот дом, а может и нет. Какая-то недооформленная новость