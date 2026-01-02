НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Какие новые международные авиарейсы откроют из Казахстана в 2026 году
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53261
Какие новые международные авиарейсы откроют из Казахстана в 2026 году
Отправлено: 02.01.26 - 02:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2026 году Казахстан планирует расширить международное авиасообщение. Авиакомпании возобновят старые маршруты и откроют новые направления. Об этом сообщила председатель Комитета гражданской авиации ведомства Салтанат Томпиева
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10493
Re: Какие новые международные авиарейсы откроют из Казахстана в...
Отправлено: 02.01.26 - 02:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему Тайланд с Костаная отменили,вроде как спрос стабильный был,самолёты всегда полные улетали.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2228
Re: Какие новые международные авиарейсы откроют из Казахстана в...
Отправлено: 02.01.26 - 14:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.......в Вену с нашего уежая можно будет долететь?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 80
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS