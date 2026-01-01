НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Какой же праздник без застолья? За деликатесами под Новый год приходилось «охотиться» и «вылавливать». Тем веселее!
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53261
Отправлено: 01.01.26 - 09:57
В советское время накрывать новогодний стол с размахом стали только в 1950-е годы, когда страна пришла в себя после войны. Вот уже более полувека каждый год народ устраивает себе «праздник живота», как бы насыщая себя на весь год вперед. Не останавливали его ни перестройки, ни кризисы, ни инфляция.
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
592
Re: Какой же праздник без застолья? За деликатесами под Новый...
Отправлено: 01.01.26 - 09:57
#1
Люди на фотографиях другие, более зрелые что-ли, добрее душой, ушла эпоха, впереди черт знает что, очередные сводки "с фронта" кого из чиновников посадили, кто сколько украл и где "недосмотрел" анархия
Филипповна
Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
331
Re: Какой же праздник без застолья? За деликатесами под Новый...
Отправлено: 01.01.26 - 14:47
#2
С каким удовольствием увидела лица друзей из далекого 85-го года и использовала повод ещё раз позвонить и поздравить! Хорошая статья!
Н
Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
142
Re: Какой же праздник без застолья? За деликатесами под Новый...
Отправлено: 01.01.26 - 22:13
#3
классная, добрая статья в новом году и фото прям ностальгия
вот бы весь год так, без негатива
Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10493
Re: Какой же праздник без застолья? За деликатесами под Новый...
Отправлено: 02.01.26 - 02:53
#4
В те славные времена ,у моего друга старший брат работал в Райпотребсоюзе,мы тогда чай пили прямо в погребе его дома,в котором ящиками хранились дефицитные по тем временам "птичье молоко" и "красная шапочка" вытаскивали втихаря с коробок по одной две конфетки,тут же рядом ящиками стояли "Советское шампанское" и водка "Столичная",а в магазинах были только пустые полки
