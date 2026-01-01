«Делаем не для конкурсов, а для детей» - Как жители одного подъезда трехэтажки в Тобыле сами создали себе Новый год
Отправлено: 01.01.26 - 13:02
Жители третьего подъезда дома № 15/2 по улице Терешковой уже четвертый год подряд украшают свой двор и подъезд к Новому году. Делают это своими силами - без управляющей компании и без поддержки со стороны. Читать новость
А мы потратили ради первого места 600 тысяч в том году и заняли первое место именно ради приза, а это китайская колонка примерно за 75 тысяч Под словами что это ради детей, выходили только танцевать когда приходили бесконечные комиссии и журналисты, в том числе и когда разбился самолет, танцевали вечером до упаду. Многие не поддержали беготню ради Акима и потом все переругались в итоге Кстати мои дети сами в ОСИ отнесли деньги и отдали, им даже конфетки одно не дали, сказали что нет на вас денег и это при том, что я поставил и нарядил вторую елку лично сам уже ради своих детей, они даже коробку пустую зажали поднести туда Вот так и живем ради подачек..
ПолиграфЪ Боярышников: а почему это должна вам на языческий праздник помогать соседи или власть?
Вы явно что то путаете? Какой языческий, традиции соблюдают. В том же Костанае тоже ёлочка горит-светится! Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: а ну да..они звонят нам в город и наши сантехники едут
С какого перепуга ваши, вы их, что купили? Нужен сантехник вызвал - без проблем. Сантехник он сам по себе, месячной оплата , как ПКСК или ОСИ не требует. Намного дешевле, чем вас дармоедов содержать! Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: и решать накопившийся проблемы за большие деньги.. правда и дворников нет.. всё утопает в мусоре..
А вы типа за меленькие деньги всё решаете? Да и мусора по фотографиям не видно. Всё убрано и чисто, аккуратнее , чем у некоторых ОСИ или ПКСК.
ПС - В Казахстане строго сегодня с этим - распространение заведомо ложной информации. Давеча вы также писали, что техника работает - снегоуборочная, в другой ветке. Хотя другие пользователи опровергли эту информацию. Осторожней нужно писать сегодня!
Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 75
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать