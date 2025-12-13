Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Отправлено: 13.12.25 - 13:19
Цитата:
Возможно, но можно же использовать термины- предположительно, вероятно и тд. Не пойдёт же человек в полицию писать заявление - "помогите, честные люди меня развели на деньги"?
Тимур Гафуров:
Напоминаю. что назвать человека мошенником можно только после вступления в силу приговора суда.
Возможно, но можно же использовать термины- предположительно, вероятно и тд. Не пойдёт же человек в полицию писать заявление - "помогите, честные люди меня развели на деньги"?
Отправлено: 13.12.25 - 16:37
Цитата:
Это шляпа всё Пока дело до суда дойдёт, этот человек ещё обманет кучу людей.
Тимур Гафуров:
Напоминаю. что назвать человека мошенником можно только после вступления в силу приговора суда.
Это шляпа всё Пока дело до суда дойдёт, этот человек ещё обманет кучу людей.
Отправлено: 13.12.25 - 16:38
Цитата:
А ссылки можно будет делать на инстаграм? Марик же тут скрины показывает, там есть имена, и даже фамилии. И норм вроде
Тимур Гафуров:
Отправлено: 13.12.25 - 16:47
Цитата:
Я готов буду с этим человеком побададатся в суде, если он на меня решит подать в суд если я тут покажу его имя, фото, фамилию.
То что я выиграю это 100% Так как я провел собственное расследование с бывшим подполковником полиции а ныне на пенсии уже. Все звонки, все васап переговоры, все транзакции, кто куда перенаправлял финансы я своими глазами видел. Усе сохранено. И то что щас этот чел подчишает васапы.
Этот человек обидел и обманул мне близкого человека. Теперь она в слезах сидит и плачет. К тому же он много в городе уже судьб сломал.
Тимур Гафуров:
Напоминаю. что назвать человека мошенником можно только после вступления в силу приговора суда.
Я готов буду с этим человеком побададатся в суде, если он на меня решит подать в суд если я тут покажу его имя, фото, фамилию.
То что я выиграю это 100% Так как я провел собственное расследование с бывшим подполковником полиции а ныне на пенсии уже. Все звонки, все васап переговоры, все транзакции, кто куда перенаправлял финансы я своими глазами видел. Усе сохранено. И то что щас этот чел подчишает васапы.
Этот человек обидел и обманул мне близкого человека. Теперь она в слезах сидит и плачет. К тому же он много в городе уже судьб сломал.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2769
Отправлено: 15.12.25 - 13:15
Цитата:
Высказывание подозрения с указанием личных данных - это повод для иска в суд. Если зарегистрировано уголовное дело в ЕРДР - это факт. Все остальное - повод для иска.
Цитата:
Почему не пойдет? Если есть признаки мошенничества - нужно идти и писать заявление в полицию. Если их нет - тоже писать заявление, но в гражданский суд.
Цитата:
СМИ руководствуются законодательством. Вы можете описать схему преступления, чтобы по этой схеме он не мог обмануть других людей. Но назвать человека мошенником может только суд.
Цитата:
Можно. Но вам тоже нужно помнить о возможной ответственности за распространение информации, которая может быть признана судом недостоверной.
Цитата:
Удачи вам. Но на нашей площадке ответственность несут не только авторы комментарием. но и я. Поэтому - смотрите выше.
Эл-починно:
Возможно, но можно же использовать термины- предположительно, вероятно и тд.
Высказывание подозрения с указанием личных данных - это повод для иска в суд. Если зарегистрировано уголовное дело в ЕРДР - это факт. Все остальное - повод для иска.
Цитата:
Эл-починно:
Не пойдёт же человек в полицию писать заявление - "помогите, честные люди меня развели на деньги"?
Почему не пойдет? Если есть признаки мошенничества - нужно идти и писать заявление в полицию. Если их нет - тоже писать заявление, но в гражданский суд.
Цитата:
Vit:
Пока дело до суда дойдёт, этот человек ещё обманет кучу людей.
СМИ руководствуются законодательством. Вы можете описать схему преступления, чтобы по этой схеме он не мог обмануть других людей. Но назвать человека мошенником может только суд.
Цитата:
Vit:
А ссылки можно будет делать на инстаграм?
Можно. Но вам тоже нужно помнить о возможной ответственности за распространение информации, которая может быть признана судом недостоверной.
Цитата:
Vit:
Я готов буду с этим человеком побададатся в суде, если он на меня решит подать в суд если я тут покажу его имя, фото, фамилию.
Удачи вам. Но на нашей площадке ответственность несут не только авторы комментарием. но и я. Поэтому - смотрите выше.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46679
Отправлено: 31.12.25 - 23:26
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2068
Отправлено: 01.01.26 - 00:04
Ну все нафиг. Всем мир! Отставить срач и выяснение отношений! Всех с новым годом! Дружите друг с другом, уважайте друг друга и все будет хорошо!!!!!
Отправлено: 01.01.26 - 19:31
Цитата:
А без указания личных данных ( да и откуда они у простых человеков, обманутыми например телефонными мошенниками?) значит всё таки можно?
Чтобы честных людей не оклеветать?
ПС - значит можно жуликов, жуликами называть хотя бы, как минимум, при обращении в полицию?!
[Исправлено: Эл-починно, 01.01.2026 - 20:48]
Тимур Гафуров:
Высказывание подозрения с указанием личных данных
А без указания личных данных ( да и откуда они у простых человеков, обманутыми например телефонными мошенниками?) значит всё таки можно?
Чтобы честных людей не оклеветать?
ПС - значит можно жуликов, жуликами называть хотя бы, как минимум, при обращении в полицию?!
[Исправлено: Эл-починно, 01.01.2026 - 20:48]
