НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как отметить встречу Нового года в центре Костаная и как после всего этого вернуться домой
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53259
Как отметить встречу Нового года в центре Костаная и как после всего этого вернуться домой
Отправлено: 31.12.25 - 21:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народная мудрость гласит: «Как встретишь Ноый год, так его и проведешь». Если понимать ее буквально, то многие из нас вскоре оказались бы в роли героев Безумного чаепития из «Алисы в стране чудес», но с более горячительными напитками. Другие проспали бы все 12 месяцев. А третьи...
Читать новость

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7838
Как отметить встречу Нового года в центре Костаная и как после всего этого вернуться домой
Отправлено: 31.12.25 - 21:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, гармонист играй и пой громче,
Новый Год уже в пути! :lol: :lol: :lol:



[Исправлено: Kairat stayer, 31.12.2025 - 22:10]
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2227
Re: Как отметить встречу Нового года в центре Костаная и как...
Отправлено: 31.12.25 - 21:15
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....не знаю дождусь или нет новый год сил нету уже,эти родственники уже надоели одни уходят другие приходят,все с подарками и горячительным. С НОВЫМ ГОДОМ господа!!!!!! :-) :-) :-)
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2227
Re: Как отметить встречу Нового года в центре Костаная и как...
Отправлено: 31.12.25 - 22:15
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....в год лошади конину та есть можно или нет?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8461
Re: Как отметить встречу Нового года в центре Костаная и как...
Отправлено: 31.12.25 - 22:46
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
лошади конину та есть можно или нет?

Я сам лошадь, причем огненная конину ем с удовольствием!
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12435
Re: Как отметить встречу Нового года в центре Костаная и как...
Отправлено: 01.01.26 - 04:08
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С наступившим Новым годом от Питера, заснеженной Москвы и Наукограда Дубна!









Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7838
Re: Как отметить встречу Нового года в центре Костаная и как...
Отправлено: 01.01.26 - 13:21
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.....в год лошади конину та есть можно или нет?


Цитата:
saba:
Я сам лошадь, причем огненная конину ем с удовольствием!


Можно есть постоянно с удовольствием, полезно и питательно.

Но есть отдельные нюансы. В соответствии с религиозными нормами ислама разрешено есть - халяль, вот если запрещённые компоненты добавлены, тогда нельзя - харам, такие как свинина :lol: :lol: :lol:

Вот такие консервы (Винни Пух), тем кто придерживается традиционных религиозных норм нельзя есть - харам.

Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17360
Re: Как отметить встречу Нового года в центре Костаная и как...
Отправлено: 01.01.26 - 16:43
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интереснно от МВД будет отчёт сколько людей оштрафовали за фейерверки. Сколько бабла со стригли в ночь на новый год?)

Сколько пьяненьких идущих домой с гостей 1 января закрыли в ваытрезвитель?)
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2227
Re: Как отметить встречу Нового года в центре Костаная и как...
Отправлено: 01.01.26 - 17:52
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Можно есть постоянно с удовольствием, полезно и питательно.

....я просто думал что целый год будет запрещено кушать.....спасибо вы меня успокоили....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS