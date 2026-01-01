Отправлено: - 21:02

ПолиграфЪ Боярышников:

а почему это должна вам на языческий праздник помогать соседи или власть?

ПолиграфЪ Боярышников:

а ну да..они звонят нам в город и наши сантехники едут

ПолиграфЪ Боярышников:

и решать накопившийся проблемы за большие деньги.. правда и дворников нет.. всё утопает в мусоре..

Цитата:Вы явно что то путаете? Какой языческий, традиции соблюдают. В том же Костанае тоже ёлочка горит-светится!Цитата:С какого перепуга ваши, вы их, что купили? Нужен сантехник вызвал - без проблем. Сантехник он сам по себе, месячной оплата , как ПКСК или ОСИ не требует. Намного дешевле, чем вас дармоедов содержать!Цитата:А вы типа за меленькие деньги всё решаете?Да и мусора по фотографиям не видно. Всё убрано и чисто, аккуратнее , чем у некоторых ОСИ или ПКСК.ПС - В Казахстане строго сегодня с этим - распространение заведомо ложной информации. Давеча вы также писали, что техника работает - снегоуборочная, в другой ветке. Хотя другие пользователи опровергли эту информацию. Осторожней нужно писать сегодня!