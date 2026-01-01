НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Делаем не для конкурсов, а для детей» - Как жители одного подъезда трехэтажки в Тобыле сами создали себе Новый год
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53259
«Делаем не для конкурсов, а для детей» - Как жители одного подъезда трехэтажки в Тобыле сами создали себе Новый год
Отправлено: 01.01.26 - 13:02
Жители третьего подъезда дома № 15/2 по улице Терешковой уже четвертый год подряд украшают свой двор и подъезд к Новому году. Делают это своими силами - без управляющей компании и без поддержки со стороны.
Читать новость

Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10491
Re: «Делаем не для конкурсов, а для детей» - Как жители одного...
Отправлено: 01.01.26 - 13:02
#1
Цитата:
В доме нет управляющей организации, все ремонтные работы жильцы проводят за свой счет

Источник:

Не только в этом доме,В ЗТБ нет "ПКСК" "ОСИ" все проблемы жильцы решают сами.
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17360
«Делаем не для конкурсов, а для детей» - Как жители одного подъезда трехэтажки в Тобыле сами создали себе Новый год
Отправлено: 01.01.26 - 16:10
#2
Цитата:
Добринцофф: Не только в этом доме,В ЗТБ нет "ПКСК"
Ну теперь после статьи на бегут любители на халяву поруководить. Будут взносы большие а ремонт ждат по 100 лет.
Потому что :
Председателю зп 800 тыщ
Бухгалтеру 700 тыщ
Дворнику 80 тыщ.

Вот ихних 4-5 домов и будут обслуживать их хотелки.

Даже местный олигарх Марикджан и тот скулит на большие траты в оси.

[Исправлено: Vit, 01.01.2026 - 16:12]
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46679
Re: «Делаем не для конкурсов, а для детей» - Как жители одного...
Отправлено: 01.01.26 - 16:19
#3
А мы потратили ради первого места 600 тысяч в том году и заняли первое место именно ради приза, а это китайская колонка примерно за 75 тысяч
Под словами что это ради детей, выходили только танцевать когда приходили бесконечные комиссии и журналисты, в том числе и когда разбился самолет, танцевали вечером до упаду.
Многие не поддержали беготню ради Акима и потом все переругались в итоге
Кстати мои дети сами в ОСИ отнесли деньги и отдали, им даже конфетки одно не дали, сказали что нет на вас денег и это при том, что я поставил и нарядил вторую елку лично сам уже ради своих детей, они даже коробку пустую зажали поднести туда
Вот так и живем ради подачек..
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2383
«Делаем не для конкурсов, а для детей» - Как жители одного подъезда трехэтажки в Тобыле сами создали себе Новый год
Отправлено: 01.01.26 - 20:20
#4
Цитата:
без поддержки со стороны других жильцов дома или властей.

Источник:


а почему это должна вам на языческий праздник помогать соседи или власть? Цитата:
Добринцофф:
Не только в этом доме,В ЗТБ нет "ПКСК" "ОСИ" все проблемы жильцы решают сами.

а ну да..они звонят нам в город и наши сантехники едут ремонтировать и решать накопившийся проблемы за большие деньги.. правда и дворников нет.. всё утопает в мусоре..

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 01.01.2026 - 21:22]
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4893
«Делаем не для конкурсов, а для детей» - Как жители одного подъезда трехэтажки в Тобыле сами создали себе Новый год
Отправлено: 01.01.26 - 21:02
#5
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
а почему это должна вам на языческий праздник помогать соседи или власть?

Вы явно что то путаете? Какой языческий, традиции соблюдают. В том же Костанае тоже ёлочка горит-светится! :lol:
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
а ну да..они звонят нам в город и наши сантехники едут

С какого перепуга ваши, вы их, что купили? Нужен сантехник вызвал - без проблем. Сантехник он сам по себе, месячной оплата , как ПКСК или ОСИ не требует. Намного дешевле, чем вас дармоедов содержать! :lol: 8-)
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
и решать накопившийся проблемы за большие деньги.. правда и дворников нет.. всё утопает в мусоре..

А вы типа за меленькие деньги всё решаете? :-x Да и мусора по фотографиям не видно. Всё убрано и чисто, аккуратнее , чем у некоторых ОСИ или ПКСК. 8-)

ПС - В Казахстане строго сегодня с этим - распространение заведомо ложной информации. Давеча вы также писали, что техника работает - снегоуборочная, в другой ветке. Хотя другие пользователи опровергли эту информацию. Осторожней нужно писать сегодня! 8-) :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 01.01.2026 - 22:18]
