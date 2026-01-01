Re: «Делаем не для конкурсов, а для детей» - Как жители одного...

А мы потратили ради первого места 600 тысяч в том году и заняли первое место именно ради приза, а это китайская колонка примерно за 75 тысяч

Под словами что это ради детей, выходили только танцевать когда приходили бесконечные комиссии и журналисты, в том числе и когда разбился самолет, танцевали вечером до упаду.

Многие не поддержали беготню ради Акима и потом все переругались в итоге

Кстати мои дети сами в ОСИ отнесли деньги и отдали, им даже конфетки одно не дали, сказали что нет на вас денег и это при том, что я поставил и нарядил вторую елку лично сам уже ради своих детей, они даже коробку пустую зажали поднести туда

Вот так и живем ради подачек..