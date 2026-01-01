Отправлено: - 09:57

В советское время накрывать новогодний стол с размахом стали только в 1950-е годы, когда страна пришла в себя после войны. Вот уже более полувека каждый год народ устраивает себе «праздник живота», как бы насыщая себя на весь год вперед. Не останавливали его ни перестройки, ни кризисы, ни инфляция.