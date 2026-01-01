НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Делаем не для конкурсов, а для детей» - Как жители одного подъезда трехэтажки в Тобыле сами создали себе Новый год
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53258
«Делаем не для конкурсов, а для детей» - Как жители одного подъезда трехэтажки в Тобыле сами создали себе Новый год
Отправлено: 01.01.26 - 13:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители третьего подъезда дома № 15/2 по улице Терешковой уже четвертый год подряд украшают свой двор и подъезд к Новому году. Делают это своими силами - без управляющей компании и без поддержки со стороны.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10491
Re: «Делаем не для конкурсов, а для детей» - Как жители одного...
Отправлено: 01.01.26 - 13:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В доме нет управляющей организации, все ремонтные работы жильцы проводят за свой счет

Источник:

Не только в этом доме,В ЗТБ нет "ПКСК" "ОСИ" все проблемы жильцы решают сами.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 127, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 127
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS