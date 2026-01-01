НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Какой же праздник без застолья? За деликатесами под Новый год приходилось «охотиться» и «вылавливать». Тем веселее!
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53258
Какой же праздник без застолья? За деликатесами под Новый год приходилось «охотиться» и «вылавливать». Тем веселее!
Отправлено: 01.01.26 - 09:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В советское время накрывать новогодний стол с размахом стали только в 1950-е годы, когда страна пришла в себя после войны. Вот уже более полувека каждый год народ устраивает себе «праздник живота», как бы насыщая себя на весь год вперед. Не останавливали его ни перестройки, ни кризисы, ни инфляция.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
592
Re: Какой же праздник без застолья? За деликатесами под Новый...
Отправлено: 01.01.26 - 09:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди на фотографиях другие, более зрелые что-ли, добрее душой, ушла эпоха, впереди черт знает что, очередные сводки "с фронта" кого из чиновников посадили, кто сколько украл и где "недосмотрел" анархия
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 126, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 126
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS