Обсуждение публикаций
К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на почти 800 000 тенге по статье о клевете в адрес заместителя акима Костанайской области
К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на почти 800 000 тенге по статье о клевете в адрес заместителя акима Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53258
К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на почти 800 000 тенге по статье о клевете в адрес заместителя акима Костанайской области
Отправлено: 31.12.25 - 13:34
Районный суд в Аулиеколе признал виновным председателя «Правозащитного центра Костанайской области» Николая ГИНЬЯТОВА в распространении клеветы, соединенной с обвинениями в совершении коррупционного преступления. Ему назначили наказание в виде штрафа в 200 МРП (786 400 тенге). Решение огласили вечером 29 декабря.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 919
Re: К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на...
Отправлено: 31.12.25 - 13:34
все правильно и убедительно обьяснял Гиньятов. Зачем тогда эти лишние звенья в структуре если они занимают эти должности, а по факту якобы не имеют полномочий своими обязанностями распоряжаться. Бред!. Судья явно не прав и работает в одну сторону.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2068
К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на почти 800 000 тенге по статье о клевете в адрес заместителя акима Костанайской области
Отправлено: 31.12.25 - 13:51
То есть по сути Николай то прав
Но штраф все равно платить придется)
Но штраф все равно платить придется)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46678
Re: К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на...
Отправлено: 31.12.25 - 16:47
Подарок журналистам от акимата.
Боремся не с коррупцией, а с теми, кто говорит о ней..
Боремся не с коррупцией, а с теми, кто говорит о ней..
К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на почти 800 000 тенге по статье о клевете в адрес заместителя акима Костанайской области
Отправлено: 31.12.25 - 17:36
Это можно уже назвать синдромом Сноудена. Тот тоже преступления ВС США раскрыл и официально выложил. В итоге стал преступником для власти. Хотя по законом логики, нужно бы было с опубликованными преступлениями разбираться и виновных наказывать. Так и тут. Без вины - виноватый. А где деньги Зин? Никого не интересует и разбираться по ходу не собирается. Однако!
К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на почти 800 000 тенге по статье о клевете в адрес заместителя акима Костанайской области
Отправлено: 31.12.25 - 17:46
//Николай Гиньятов сообщил корреспонденту «НГ», что воспользуется своим правом и направит жалобу в апелляционную коллегию областного суда.//
Желаю удачи! Справедливость должна восторжествовать.
А вор должен сидеть в тюрьме! (с)
Желаю удачи! Справедливость должна восторжествовать.
А вор должен сидеть в тюрьме! (с)
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1537
Re: К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на...
Отправлено: 31.12.25 - 18:50
Почему-то Гиньятову больше верю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7938
Re: К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на...
Отправлено: 31.12.25 - 22:07
Гиньятов же утверждает, что такие схемы возможны только вследствие ненадлежащего исполнения Мусагазиной, курирующей госзакупки и здравоохранение
Вы только на секунду представьте,у нас создается что-то прорывное,допустим вакцина от Рауан,как ведут себя чиновники от акимата., да они в передовицах будут трезать о своей заслуге
Вы только на секунду представьте,у нас создается что-то прорывное,допустим вакцина от Рауан,как ведут себя чиновники от акимата., да они в передовицах будут трезать о своей заслуге
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 592
Re: К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на...
Отправлено: 01.01.26 - 01:44
Гиньятов Николай очень грамотно всё изложил, штраф обидно, но это ерунда, он сделал главное - ткнул чиновников носом в конкретные недоработки, следствие разберётся с жандаевым и прочими деятелями, считаю что Николай с честью вышел из этой ситуации
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.12.16
- Сообщений:
- 342
Re: К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на...
Отправлено: 01.01.26 - 07:07
После колеса обозрения в рудном за милион долларов верю Гиньятову.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29461
К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на почти 800 000 тенге по статье о клевете в адрес заместителя акима Костанайской области
Отправлено: 01.01.26 - 13:39
Всё фигня, чем закончилась история с туалетом?
