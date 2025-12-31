Отправлено: - 21:02

Народная мудрость гласит: «Как встретишь Ноый год, так его и проведешь». Если понимать ее буквально, то многие из нас вскоре оказались бы в роли героев Безумного чаепития из «Алисы в стране чудес», но с более горячительными напитками. Другие проспали бы все 12 месяцев. А третьи...