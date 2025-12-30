Отправлено: - 21:09

ПолиграфЪ Боярышников:

Официально разрешили лесбиянкам собираться только на масленицу... так как это языческий праздник

Цитата:.....лучше бы на наурыз он как то ближе к нам чем это масленица...Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете "пропаганды педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации". Об этом говорится во вторник, 30 декабря, на сайте главы государства. Документ вносит поправки в девять законов, в три из них включены пункты о соответствующем запрете. Ответственность предусмотрена за размещение и распространение противоправного контента с признаками "пропаганды ЛГБТ" в СМИ и соцсетях. За нарушение предписывается штраф в размере 20 минимальных расчетных показателей (86 500 тенге, свыше 146 евро). При повторном нарушении предусмотрено либо увеличение штрафа, либо административный арест на срок до 10 суток.Законопроект одобрили в парламенте Казахстана Ранее, 18 декабря, документ одобрил Сенат. До этого, 12 ноября, он был во втором чтении принят нижней палатой парламента Казахстана - мажилисом. Исполнительный секретарь правящей партии "Аманат" Елнур Бейсенбаев утверждал, что поправки направлены на защиту детей и подростков от "негативного контента". При этом он заявил, что речь идет не о "запретах или отмене" представителей ЛГБТ-сообщества, а лишь о рамках "публичного распространения такой информации".Freedom for Eurasia: Новый закон - открыто гомофобный и дискриминационный шаг Правозащитники призывали власти отказаться от спорного закона. Так, соответствующее обращение обнародовали Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Норвежский Хельсинкский комитет, Хельсинкский фонд по правам человека, Amnesty International, Civil Rights Defenders, Crude Accountability, Freedom for Eurasia, Human Rights Watch и International Partnership for Human Rights. По их мнению, положения документа создают непосредственную угрозу не только для ЛГБТК+, но и для журналистов, ученых, деятелей культуры, правозащитников и представителей гражданского общества, которые рискуют подвергнуться административным наказаниям за освещение проблем этих групп или за выражение положительного отношения к ним публично или в интернете. Директор Freedom for Eurasia Лейла Сейитбек выразила уверенность, что новый закон - "это не только открыто гомофобный и дискриминационный шаг, но и проявление опасного расширения контроля государства над общественным дискурсом. В последние годы в целом ряде стран, включая Россию, Беларусь, Грузию, Болгарию и Венгрию, были приняты законодательные нормы, запрещающие "ЛГБТ-пропаганду" и ограничивающие права представителей ЛГБТК+. В Казахстане с 1998 года отсутствует законодательный запрет однополых сексуальных отношений, но однополые браки законодательно запрещены.