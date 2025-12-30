Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Казахстане запретили пропаганду ЛГБТ: Токаев подписал закон
В Казахстане запретили пропаганду ЛГБТ: Токаев подписал закон
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53256
В Казахстане запретили пропаганду ЛГБТ: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.25 - 23:11
В соответствии с законом в Казахстане теперь официально запрещена пропаганда ЛГБТ. При этом норма будет носить заявительный характер. Это означает, что нарушения не будут выявляться автоматически.
Читать новость
Читать новость
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2225
Re: В Казахстане запретили пропаганду ЛГБТ: Токаев подписал...
Отправлено: 30.12.25 - 23:11
В итоге 12 ноября депутаты Мажилиса приняли поправку о запрете пропаганды ЛГБТ. Теперь вне закона в Казахстане могут оказаться любые упоминания ЛГБТ в фильмах, рекламе и соцсетях.
.....про курултай нечего не сказали.Лесбиянки смогут снова собираться на курултай?
.....про курултай нечего не сказали.Лесбиянки смогут снова собираться на курултай?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2382
Re: В Казахстане запретили пропаганду ЛГБТ: Токаев подписал...
Отправлено: 30.12.25 - 23:28
Цитата:
Официально разрешили лесбиянкам собираться только на масленицу... так как это языческий праздник
родом из Шанхая2022:
.....про курултай нечего не сказали.Лесбиянки смогут снова собираться на курултай?
.....про курултай нечего не сказали.Лесбиянки смогут снова собираться на курултай?
Официально разрешили лесбиянкам собираться только на масленицу... так как это языческий праздник
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2225
Re: В Казахстане запретили пропаганду ЛГБТ: Токаев подписал...
Отправлено: 31.12.25 - 21:09
Цитата:
.....лучше бы на наурыз он как то ближе к нам чем это масленица...Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете "пропаганды педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации". Об этом говорится во вторник, 30 декабря, на сайте главы государства. Документ вносит поправки в девять законов, в три из них включены пункты о соответствующем запрете. Ответственность предусмотрена за размещение и распространение противоправного контента с признаками "пропаганды ЛГБТ" в СМИ и соцсетях. За нарушение предписывается штраф в размере 20 минимальных расчетных показателей (86 500 тенге, свыше 146 евро). При повторном нарушении предусмотрено либо увеличение штрафа, либо административный арест на срок до 10 суток.Законопроект одобрили в парламенте Казахстана Ранее, 18 декабря, документ одобрил Сенат. До этого, 12 ноября, он был во втором чтении принят нижней палатой парламента Казахстана - мажилисом. Исполнительный секретарь правящей партии "Аманат" Елнур Бейсенбаев утверждал, что поправки направлены на защиту детей и подростков от "негативного контента". При этом он заявил, что речь идет не о "запретах или отмене" представителей ЛГБТ-сообщества, а лишь о рамках "публичного распространения такой информации".Freedom for Eurasia: Новый закон - открыто гомофобный и дискриминационный шаг Правозащитники призывали власти отказаться от спорного закона. Так, соответствующее обращение обнародовали Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Норвежский Хельсинкский комитет, Хельсинкский фонд по правам человека, Amnesty International, Civil Rights Defenders, Crude Accountability, Freedom for Eurasia, Human Rights Watch и International Partnership for Human Rights. По их мнению, положения документа создают непосредственную угрозу не только для ЛГБТК+, но и для журналистов, ученых, деятелей культуры, правозащитников и представителей гражданского общества, которые рискуют подвергнуться административным наказаниям за освещение проблем этих групп или за выражение положительного отношения к ним публично или в интернете. Директор Freedom for Eurasia Лейла Сейитбек выразила уверенность, что новый закон - "это не только открыто гомофобный и дискриминационный шаг, но и проявление опасного расширения контроля государства над общественным дискурсом. В последние годы в целом ряде стран, включая Россию, Беларусь, Грузию, Болгарию и Венгрию, были приняты законодательные нормы, запрещающие "ЛГБТ-пропаганду" и ограничивающие права представителей ЛГБТК+. В Казахстане с 1998 года отсутствует законодательный запрет однополых сексуальных отношений, но однополые браки законодательно запрещены.
ПолиграфЪ Боярышников:
Официально разрешили лесбиянкам собираться только на масленицу... так как это языческий праздник
Официально разрешили лесбиянкам собираться только на масленицу... так как это языческий праздник
.....лучше бы на наурыз он как то ближе к нам чем это масленица...Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете "пропаганды педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации". Об этом говорится во вторник, 30 декабря, на сайте главы государства. Документ вносит поправки в девять законов, в три из них включены пункты о соответствующем запрете. Ответственность предусмотрена за размещение и распространение противоправного контента с признаками "пропаганды ЛГБТ" в СМИ и соцсетях. За нарушение предписывается штраф в размере 20 минимальных расчетных показателей (86 500 тенге, свыше 146 евро). При повторном нарушении предусмотрено либо увеличение штрафа, либо административный арест на срок до 10 суток.Законопроект одобрили в парламенте Казахстана Ранее, 18 декабря, документ одобрил Сенат. До этого, 12 ноября, он был во втором чтении принят нижней палатой парламента Казахстана - мажилисом. Исполнительный секретарь правящей партии "Аманат" Елнур Бейсенбаев утверждал, что поправки направлены на защиту детей и подростков от "негативного контента". При этом он заявил, что речь идет не о "запретах или отмене" представителей ЛГБТ-сообщества, а лишь о рамках "публичного распространения такой информации".Freedom for Eurasia: Новый закон - открыто гомофобный и дискриминационный шаг Правозащитники призывали власти отказаться от спорного закона. Так, соответствующее обращение обнародовали Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Норвежский Хельсинкский комитет, Хельсинкский фонд по правам человека, Amnesty International, Civil Rights Defenders, Crude Accountability, Freedom for Eurasia, Human Rights Watch и International Partnership for Human Rights. По их мнению, положения документа создают непосредственную угрозу не только для ЛГБТК+, но и для журналистов, ученых, деятелей культуры, правозащитников и представителей гражданского общества, которые рискуют подвергнуться административным наказаниям за освещение проблем этих групп или за выражение положительного отношения к ним публично или в интернете. Директор Freedom for Eurasia Лейла Сейитбек выразила уверенность, что новый закон - "это не только открыто гомофобный и дискриминационный шаг, но и проявление опасного расширения контроля государства над общественным дискурсом. В последние годы в целом ряде стран, включая Россию, Беларусь, Грузию, Болгарию и Венгрию, были приняты законодательные нормы, запрещающие "ЛГБТ-пропаганду" и ограничивающие права представителей ЛГБТК+. В Казахстане с 1998 года отсутствует законодательный запрет однополых сексуальных отношений, но однополые браки законодательно запрещены.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать