Это можно уже назвать синдромом Сноудена. Тот тоже преступления ВС США раскрыл и официально выложил. В итоге стал преступником для власти. Хотя по законом логики, нужно бы было с опубликованными преступлениями разбираться и виновных наказывать. Так и тут.Без вины - виноватый. А где деньги Зин? Никого не интересует и разбираться по ходу не собирается. Однако!