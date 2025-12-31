НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на почти 800 000 тенге по статье о клевете в адрес заместителя акима Костанайской области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53255
К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на почти 800 000 тенге по статье о клевете в адрес заместителя акима Костанайской области
Отправлено: 31.12.25 - 13:34
Районный суд в Аулиеколе признал виновным председателя «Правозащитного центра Костанайской области» Николая ГИНЬЯТОВА в распространении клеветы, соединенной с обвинениями в совершении коррупционного преступления. Ему назначили наказание в виде штрафа в 200 МРП (786 400 тенге). Решение огласили вечером 29 декабря.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
919
Re: К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на...
Отправлено: 31.12.25 - 13:34
#1
все правильно и убедительно обьяснял Гиньятов. Зачем тогда эти лишние звенья в структуре если они занимают эти должности, а по факту якобы не имеют полномочий своими обязанностями распоряжаться. Бред!. Судья явно не прав и работает в одну сторону.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2067
К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на почти 800 000 тенге по статье о клевете в адрес заместителя акима Костанайской области
Отправлено: 31.12.25 - 13:51
#2
Отправлено: 31.12.25 - 13:51
#2
То есть по сути Николай то прав

Но штраф все равно платить придется)
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46673
Re: К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на...
Отправлено: 31.12.25 - 16:47
#3
Отправлено: 31.12.25 - 16:47
#3
Подарок журналистам от акимата.
Боремся не с коррупцией, а с теми, кто говорит о ней..
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4891
К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на почти 800 000 тенге по статье о клевете в адрес заместителя акима Костанайской области
Отправлено: 31.12.25 - 17:36
#4
Отправлено: 31.12.25 - 17:36
#4
Это можно уже назвать синдромом Сноудена. Тот тоже преступления ВС США раскрыл и официально выложил. В итоге стал преступником для власти. Хотя по законом логики, нужно бы было с опубликованными преступлениями разбираться и виновных наказывать. Так и тут. 8-) Без вины - виноватый. А где деньги Зин? Никого не интересует и разбираться по ходу не собирается. Однако! :lol:
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4891
К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на почти 800 000 тенге по статье о клевете в адрес заместителя акима Костанайской области
Отправлено: 31.12.25 - 17:46
#5
Отправлено: 31.12.25 - 17:46
#5
//Николай Гиньятов сообщил корреспонденту «НГ», что воспользуется своим правом и направит жалобу в апелляционную коллегию областного суда.//

Желаю удачи! Справедливость должна восторжествовать.
А вор должен сидеть в тюрьме! (с) 8-)
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1537
Re: К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на...
Отправлено: 31.12.25 - 18:50
#6
Отправлено: 31.12.25 - 18:50
#6
Почему-то Гиньятову больше верю.
