Три поезда из Костаная могут не выйти в рейс с 1 января 2026 года. В чем причина?
 
 
Три поезда из Костаная могут не выйти в рейс с 1 января 2026 года. В чем причина?
Отправлено: 31.12.25 - 16:28
Как сообщили в Ассоциации частных пассажирских перевозчиков Казахстана, три социально значимых маршрута – поезда № 43/44 «Костанай – Алматы», № 327/328 «Костанай – Караганда» и № 621/622 «Костанай – Аркалык» – оказались под угрозой срыва.
рихард
Отправлено: 31.12.25 - 16:28
Отправлено: 31.12.25 - 16:28
вот итоги того, что стратегические обьекты дробят на части и приватизируют, отдавая в частные руки. При Союзе такого беспредела и бардака не было. Все структуры взаимодействовали, а теперь каждая ищет свою выгоду. Вся железная дорога раздроблена на отдельные хозяйства и везде какой то хозяин. Им дела никакого нет до проблем людей, которые пользуются этими маршрутами. Главное у них деньги. Если на Алматинское направление такая ситуация, то что говорить о восстановлении сообщений на Челябинск, Екатеринбург и далее. Такую сильнейшую организацию головотяпы просрали.
Skeptic
Отправлено: 31.12.25 - 16:55
Отправлено: 31.12.25 - 16:55
Что за бред я сейчас прочитал?
ЖД и всё, что по ней движется, должно быть в государственной собственности.
И накак иначе.
Дантист
Отправлено: 31.12.25 - 18:40
Отправлено: 31.12.25 - 18:40
Цитата:
рихард:
вот итоги того, что стратегические обьекты дробят на части и приватизируют, отдавая в частные руки

С языка снял. Помню при этом они говорили, будет конкуренция, услуги качественнее, билеты дешевле...
