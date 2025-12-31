Отправлено: - 18:40

рихард:

вот итоги того, что стратегические обьекты дробят на части и приватизируют, отдавая в частные руки

Цитата:С языка снял. Помню при этом они говорили, будет конкуренция, услуги качественнее, билеты дешевле...