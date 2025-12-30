НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Помощники полиции смогут применять силу в Казахстане: МВД объяснило новый закон
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53255
Помощники полиции смогут применять силу в Казахстане: МВД объяснило новый закон
Отправлено: 30.12.25 - 23:18
В Казахстане добровольным помощникам полиции дадут больше полномочий. Это предусмотрено законом о профилактике правонарушений, который сегодня подписал Глава государства. Свои разъяснения по документу дали в МВД.
Читать новость

р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2221
Re: Помощники полиции смогут применять силу в Казахстане: МВД...
Отправлено: 30.12.25 - 23:18
#1
....просто замечательный закон,это прекрасный новогодний подарок для всех граждан, об этом можно было только мечтать...
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
919
Re: Помощники полиции смогут применять силу в Казахстане: МВД...
Отправлено: 31.12.25 - 13:39
#2
что то очень сомневаюсь, что будут очереди желающих с заявлениями о приеме в эту гвардию. Очень сомневаюсь.
