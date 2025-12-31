НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Нет подсветки - нет и АПЗ»: позиция акимата Костаная по новостройкам и не только
Отправлено: 31.12.25 - 11:50
На аппаратном совещании 29 декабря аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, подводя итоги года, остановился на внешнем облике городских многоэтажек. За шесть лет ремонт фасадов выполнен в 188 домах. И есть планы на 2026 год.
Re: «Нет подсветки - нет и АПЗ»: позиция акимата Костаная по...
Отправлено: 31.12.25 - 11:50
Цитата:
Придаем единый архитектурный облик домам.

Самая глупая инициатива от городских властей. Показывают скудоумие, узкость мышления и отсутствие архитекторов в городе. Зачем в городе отдел архитектуры, в области - управление, если мы всё под один шаблон подгоняем?
Очень, очень досадное зрелище. Дома одинаковые, зачастую подсветка только подчеркивает все неровности и шероховатости в отделке.

В целях придания красоты городу предлагаю - к чертям убрать "загоны" из Профлиста, которым полгорода закрыли, отказаться от идиотских желтых и оранжевых цветов; использовать краски и материалы, стойкие к выгоранию и выцветанию; перестать неадекватно кронировать деревья и косить траву до грунта; не забывать, что в городе кроме стекла и камня должны быть растения (цветы, деревья и т.д.); ровно устанавливать столбы и опоры.

"Обшить пенопластом дом" - не равно "сделать его красивым"
