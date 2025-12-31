Отправлено: - 11:50

Придаем единый архитектурный облик домам.

Цитата:Самая глупая инициатива от городских властей. Показывают скудоумие, узкость мышления и отсутствие архитекторов в городе. Зачем в городе отдел архитектуры, в области - управление, если мы всё под один шаблон подгоняем?Очень, очень досадное зрелище. Дома одинаковые, зачастую подсветка только подчеркивает все неровности и шероховатости в отделке.В целях придания красоты городу предлагаю - к чертям убрать "загоны" из Профлиста, которым полгорода закрыли, отказаться от идиотских желтых и оранжевых цветов; использовать краски и материалы, стойкие к выгоранию и выцветанию; перестать неадекватно кронировать деревья и косить траву до грунта; не забывать, что в городе кроме стекла и камня должны быть растения (цветы, деревья и т.д.); ровно устанавливать столбы и опоры."Обшить пенопластом дом" - не равно "сделать его красивым"