Казахстанцы обсуждают, как скажется на нашем рынке ситуация с продажей 50 тысяч машин с пробегом в России. Уже в новом году в соседней стране намерены реализовать со скидками от 5 до 40% авто, бывшие в лизинге, но изъятые у владельцев из-за нарушений условий договоров.