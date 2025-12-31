НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Повлияет ли распродажа 50 000 автомобилей в России на рынок Казахстана
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53253
Повлияет ли распродажа 50 000 автомобилей в России на рынок Казахстана
Отправлено: 31.12.25 - 10:01
Казахстанцы обсуждают, как скажется на нашем рынке ситуация с продажей 50 тысяч машин с пробегом в России. Уже в новом году в соседней стране намерены реализовать со скидками от 5 до 40% авто, бывшие в лизинге, но изъятые у владельцев из-за нарушений условий договоров.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2382
Повлияет ли распродажа 50 000 автомобилей в России на рынок Казахстана
Отправлено: 31.12.25 - 10:01
#1
Цитата:
При этом в 2026 году таксопарки РФ должны перейти на автомобили собственной сборки,

Источник:
.. и что это даст простому народу ? как помнится уже пересаживали в России чиновников на собственный автопром . интересно что на это ответят наши кремлёвские глашатай ?

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 31.12.2025 - 11:02]
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2455
Re: Повлияет ли распродажа 50 000 автомобилей в России на рынок...
Отправлено: 31.12.25 - 10:17
#2
Нравится мне вот это "Казахстанцы обсуждают..." :-)
Казахстанцы вообще знали об этом "событии"?
Кто был в курсе этой "новости", пока она на страницы газеты не попала?
